2024中國信託女子公開賽 配對賽揮桿獻愛、募得新臺幣2千萬元
▲「2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」職業業餘配對賽募得新臺幣2,000萬元捐贈予中信慈善基金會，中信慈善基金會董事長辜仲諒（右五）親自出席晚宴。(圖／中國信託銀行提供)
記者
廖聿偉/綜合報導
2024-05-07 20:53:44
臺、日共證賽事「2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」本週四（9）日將於桃園市龜山區東方高爾夫俱樂部登場，秉持善盡企業社會責任，中國信託商業銀行（簡稱「中國信託銀行」）今（7）日舉行「職業業餘配對賽」，邀請中國信託銀行貴賓客戶與36位女子高爾夫好手以球會友、揮桿獻愛。本次配對賽共募得新臺幣2,000萬元善款，將全數捐贈予中國信託慈善基金會（簡稱「中信慈善基金會」）執行相關偏鄉兒童及家庭的扶助方案。
本屆職業業餘配對賽邀請中信慈善基金會副董事長陳國世、中國信託銀行董事長利明献、中國信託銀行子行日本東京之星銀行董事長黃清苑、中國信託金融控股公司行政長高人傑，以及「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）丁子云、石昱婷、安禾佑、侯羽桑、侯羽薔、張子怡、張雅淳與劉芃姍，和臺灣、日本職業高球女將及貴賓共同揮桿，最終共募得新臺幣2,000萬元，為需要幫助的孩子們盡一份心力。 中國信託銀行總經理楊銘祥於賽後晚宴表示，去（2023）年中國信託獲利創下歷史新高，業務表現亮眼之際亦深耕慈善、反毒、體育、教育、藝文五大公益主軸，盡己所能、為社會貢獻，楊銘祥總經理特別感謝所有與中國信託並肩同行的夥伴以行動支持，也期盼攜手前行，再創佳績。而睽違五年再度參與職業業餘配對賽的石昱婷相當興奮，對於打球同時能做愛心，感到相當有意義；長期在美次巡征戰的侯羽桑則表示，她謹慎對待配對賽的每次揮桿，為公益盡一份力，並期許本次公開賽能展現最佳狀態。 ▲「2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」職業業餘配對賽圓滿落幕，中國信託銀行總經理楊銘祥特別感謝貴賓客戶與選手共同揮桿獻愛。(圖／中國信託銀行提供)
「2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」本週四起一連三天於東方高爾夫俱樂部開打，中國信託銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）丁子云、石昱婷、安禾佑、侯羽桑、侯羽薔、張子怡、張雅淳與劉芃姍，將與臺灣、日本、泰國等地的108位高球好手，爭取總獎金日幣3,000萬元（約新臺幣630萬元）、冠軍獎金日幣540萬元（約新臺幣113萬元）的榮譽。賽事期間開放民眾免費入場，並提供專車接駁，可於桃園捷運A7體育大學站1號出口專屬接駁站搭乘，現場觀賽有機會抽中價值新臺幣10萬元的YAMAHA電動機車、BenQ 65吋液晶電視、住宿券等豐富獎品，歡迎民眾到場為選手加油！
▲「2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」職業業餘配對賽募得新臺幣2,000萬元捐贈予中信慈善基金會執行偏鄉兒童及家庭扶助方案。(圖／中國信託銀行提供)