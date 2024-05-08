陳佩琪拋震撼彈「做不下去自己滾」　9月將有大動作

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳佩琪指出，其實自己還沒到退休年齡，過去別人曾問她何時退休，當時都說還早，但現在決定提早離開，不是因為人生規劃，就只是個人的醫療專業和行政能力，現在已經不符合北市衛生局的要求，衛生局要求的能力不足只好先行走人，目前手續都核准且進行中，就等預訂的退休日子來臨。
陳佩琪進一步表示，大家或許會想換個其他專科的醫師是否就能解決，其實每個醫師都只專精這些業務的一小部分， 上述業務若要在院外門診部完成， 至少要數名醫師和技術人員的編制，並買昂貴儀器，還要找空間擺放，只是母院都人力、財務吃緊， 哪有可能再讓人員去院外門診部掛職缺？
衛生局要在院外門診部要執行這些業務也不是不行，但理應行文各門診部的母院請務必派人支援，而不是找院外門診部主任，要我們主任一人去想辦法，人家院區主任都跟院外門診部的主任是平行地位，老是要拜託人家，一人門診部到底能撐多久？
陳佩琪直言，其實自己情況算好的，有院長和副座大力支援，記得有次上口腔癌篩檢的課，遇到某位院外門診部的主任，她說院區要她們門診部自己想辦法抽血，自己做超音波，因為院區抽不出人手來支援，「我真為她擔心，不知道她的問題解決了沒？」
陳佩琪感嘆，自己已經努力做到衛生局的期待，現在做不下去只好自己滾蛋，但仍有許多同仁還在掙扎中。儘管自己決定離去，仍不忘要幫同仁請命，官員很優秀才能當官這我知道，但也請要給基層工作人員一絲絲的尊重。
最後陳佩琪要感謝和平許院長和施副院長和各科前來支援我們門診部的同事們，感謝您們在我長達36年醫師生涯且生涯最難熬的時刻給我最大的幫助，感激也感恩，「此生永銘不忘，謝謝您們」。