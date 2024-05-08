《星期三》第2季正式開拍！珍娜奧特嘉回鍋 大咖新卡司曝光
Netflix影集《星期三》由鬼才導演提姆波頓執導，這部以《阿達一族》系列作中亞當斯家女兒為主線的外傳，2022年末上線後造成轟動，連帶捧紅出任女主角的珍娜奧特嘉，「星期三」還成為她的綽號。官方選在今（8）日星期三宣布，第二季在愛爾蘭正式開拍，除了珍娜奧特嘉回歸，還加入譚蒂紐頓、海利喬奧斯蒙等新卡司。
記者楊穎軒／綜合報導
《星期三》釋出新一季的演員名單，包括第一季的凱薩琳麗塔瓊絲（飾演魔帝女·阿達）、路易古茲曼（飾演高魔子·阿達）、艾薩克奧爾多內斯（飾演帕斯利·阿達）和Luyanda Unati Lewis-Nyawo（飾演Ritchie Santiago）回歸外，新加入電影《空中監獄》、《世界末日》男星史蒂夫布西密及電視劇《我討厭蘇西》女星比莉派柏等。
此外，來客串的演員也令人驚喜，有《回到未來》克里斯多夫洛伊、《2012》譚蒂紐頓、《A.I.人工智慧》法蘭西絲歐康娜、《靈異第六感》海利喬奧斯蒙、《麻雀變公主》海瑟瑪塔拉佐、瓊安娜盧利、喬納斯蘇歐塔摩等。
對於啟動新一季《星期三》，本劇監製、編劇阿弗雷德高夫和邁爾斯米勒說：「我們為此感到相當興奮，整個阿達一族及所有演員與新加入的夢幻陣容，將在第2季一起參與奈落學院。」
《星期三》是一部充滿驚悚古怪元素的超自然推理劇，講述「星期三·阿達」在奈落學院就讀時發生的奇幻故事。《星期三》為Netflix上最受歡迎的英語影集，第1季的觀看次數達2.521億次，更在Netflix全球Top 10榜單上停留20週，並在93個國家中進入前十名。
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