不輸統一、維力！台灣泡麵「公認最可惜品牌」曝　眾吃過懷念10年

Google「Pixel 8a」AI手機來了！售1.6萬元　預購送3800元抵用金

▲Google 今（8）日發表最新 AI 輕旗艦手機 Pixel 8a，擁有Google AI 創新功能，包含 AI 助理 Gemini、完美合照、畫圈搜尋、魔術降噪等，128GB售價1萬6490元。（圖／官方提供）
▲Google 今（8）日發表最新 AI 輕旗艦手機 Pixel 8a，擁有Google AI 創新功能，包含 AI 助理 Gemini、完美合照、畫圈搜尋、魔術降噪等，128GB售價1萬6490元。（圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

Google 今（8）日發表最新 AI 輕旗艦手機 Pixel 8a，配置Tensor G3 晶片，擁有Google AI 創新功能，包含 AI 助理 Gemini、完美合照、畫圈搜尋、魔術降噪等，共推出曜石黑、陶瓷米與海灣藍三款顏色， 128GB售價1萬6490 元，曜石黑將首次在台推出 256 GB 容量選項，價格多2000元，售價1萬8490元，在指定時間內預購，還可以獲得3800元台灣 Google 商店抵用金優惠。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Pixel 8a 是 Pixel A 系列的第6代裝置，由台灣的硬體工程研發團隊高度參與開發。相較於前一代，Pixel 8a 亮度提升40%，使用霧面鋁合金邊框和霧面背蓋，支援P IP67 防水防塵等級，能滿足生活中不同的使用情境與需求，是至今最耐用的 A 系列手機。拍照部分，Pixel 8a在鏡頭配置上，擁有 6400 萬畫素的主鏡頭、1300 萬畫素的超廣角鏡頭與 1300 萬畫素前置鏡頭。可透過夜視模式與高解析變焦功能，拍出更好的照片，且提供長達 7 年的軟體更新。

▲Google Pixel 8a手機。（圖／官方提供）
▲曜石黑將首次在台推出 256 GB 容量選項，價格多2000元，售價1萬8490元。（圖／官方提供）
🟡AI功能

而過去廣受使用者好評的相片編輯功能像是魔術橡皮擦、修復模糊等，也都能夠在 Pixel 8a 上使用，還運用最新的 Google AI 技術，提供多項功能：

📍完美合照：透過演算法，從一系列所拍攝的照片中，選出每個人最好看的表情並將相似照片融合，帶來更完美的團體照。

▲Google Pixel 8a手機。（圖／官方提供）
▲透過演算法，從一系列所拍攝的照片中，選出最好看的表情並將相似照片融合，帶來更完美的團體照。（圖／官方提供）
📍魔術修圖：運用 Google 生成式 AI 技術，輕觸就能調整照片中人物、物品的位置與大小，還能使用內建設定，讓照片的拍攝主題更加突出。

📍魔術降噪：輕鬆消除影片中背景出現的風聲、人聲等環境雜音，讓影片中的聲音焦點能夠更加清晰。

▲Google Pixel 8a手機。（圖／官方提供）
▲可消除影片中背景出現的風聲、人聲等環境雜音，讓影片中的聲音焦點能夠更加清晰。（圖／官方提供）
📍內建 AI 助理 Gemini：用文字、語音指令或加入圖片分享的方式，讓Gemini提供整合、對話式的回答。

📍畫圈搜尋：可以直接在手機中，畫圈、畫線、塗鴉、輕觸等簡單手勢，來選取跟搜尋想要進一步尋找與了解的資訊。

▲Google Pixel 8a手機。（圖／官方提供）
▲運用 Google 生成式 AI 技術，可調整照片中人物、物品的位置與大小。（圖／官方提供）

比iPhone還好用！Google Gemini支援中文：「真正的AI助理」

直擊／Google辦公室員工福利超驚人！包吃包喝、3C配件也免錢

直擊／Google 台灣新辦公室實驗室　聲學無響室、機械手臂全曝光

直擊／Google台灣新辦公室！招牌腳踏車當門面　人人有應景地震包

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞