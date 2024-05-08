Google「Pixel 8a」AI手機來了！售1.6萬元　預購送3800元抵用金

Google 今（8）日發表最新 AI 輕旗艦手機 Pixel 8a，配置Tensor G3 晶片，擁有Google AI 創新功能，包含 AI 助理 Gemini、完美合照、畫圈搜尋、魔術降噪等，共推出曜石黑、陶瓷米與海灣藍三款顏色， 128GB售價1萬6490 元，曜石黑將首次在台推出 256 GB 容量選項，價格多2000元，售價1萬8490元，在指定時間內預購，還可以獲得3800元台灣 Google 商店抵用金優惠。
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Pixel 8a 是 Pixel A 系列的第6代裝置，由台灣的硬體工程研發團隊高度參與開發。相較於前一代，Pixel 8a 亮度提升40%，使用霧面鋁合金邊框和霧面背蓋，支援P IP67 防水防塵等級，能滿足生活中不同的使用情境與需求，是至今最耐用的 A 系列手機。拍照部分，Pixel 8a在鏡頭配置上，擁有 6400 萬畫素的主鏡頭、1300 萬畫素的超廣角鏡頭與 1300 萬畫素前置鏡頭。可透過夜視模式與高解析變焦功能，拍出更好的照片，且提供長達 7 年的軟體更新。
🟡AI功能
而過去廣受使用者好評的相片編輯功能像是魔術橡皮擦、修復模糊等，也都能夠在 Pixel 8a 上使用，還運用最新的 Google AI 技術，提供多項功能：