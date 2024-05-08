陳佩琪提早退休！嘆「能力不符要求」 北市衛生局：該慰留就慰留
民眾黨黨主席柯文哲的妻子陳佩琪，在台北市立聯合醫院和平婦幼院區台北市長蔣萬安擔任醫師，昨日晚間她透過臉書發文，宣布要在今年9月提早退休，自認因為醫療專業和行政能力已不符合北市衛生局的要求，「做不下去只好自己滾蛋」。對此，北市衛生局長陳彥元今（8）日表示，感謝陳佩琪協助衛生局計畫的努力，但絕無針對醫師考核相關計畫推動，並交由聯醫處理後續溝通，「該慰留就慰留，慰留不成也尊重生涯規畫」。
記者呂炯昌／台北報導
陳佩琪在臉書發文表示，她在聯醫服務36年，現職是院區底下院外門診部一個小主任，門診編制僅醫師1名，護理師是來支援，但衛生局最近要求院外門診部做成人健檢、老人健檢、代謝症候群、BC肝檢測、口腔癌篩檢和失智症評估，儘管她課程上了、證照拿了，臨床上還是極為窒礙難行。不過，她也強調，自己的專業領域還是很能夠勝任的，也很符合聯醫的要求，但因為衛生局要求的能力不足，只好先行走人，她表示目前手續都核准且進行中，就等退休的日子來臨。
對此，陳彥元回應表示，衛生局並沒有針對院外門診部單一醫師做個人考評，公共衛生計畫案量無強制性，也無目標案量，衛生局把計畫委辦給聯醫院外門診部，鼓勵朝這個方向來做。針對陳佩琪稱「只有1人」，陳彥元說，計畫標明須有醫師、護理師、藥師、檢驗師還有行政人員等，需要聯醫再溝通，若只有1人情況發生，必須與負責院區溝通，也體恤陳佩琪非常辛苦。
媒體詢問陳佩琪的退休程序到哪裡？陳彥元表示，目前陳佩琪退休程序尚未走到衛生局，相關慰留會讓聯醫積極去處理，每位員工都是資產，提早離開當然可惜，如果她還有能力來繼續貢獻在台北市的醫療服務及公共衛生，都希望繼續留在戰場上努力。陳彥元強調，聯醫會綜合評估，「該慰留就慰留，慰留不成也尊重個人生涯規畫。」