好市多牛肉標示有如八國聯軍　中市衛生局長：看了都不想吃

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此外還有冷凍的日本明太子產品，網紅開箱後也直呼「87%圖文不符」，是否有觸法疑慮？好市多在台灣有近400萬會員，即將設立台中第3家門市，廠商更應該力求符合食品法規，保障消費者權益。
台中市衛生局長曾梓展答詢時回應，依照法規，牛肉各可食部位一定要標示原產地，如果用不同產地牛肉做成，就依含量多寡依序標示。他依牛肉產品標示判斷牛肉麻辣血旺的牛肉「是組合型」，不標示反會被罰款4到400萬。但他也坦言，「我看了這個就不想吃」。他表示好市多之前發生莓果受A肝病毒感染事件，已重重裁罰，未來衛生局會繼續嚴格把關食安、維護市民健康。
台中市食安處表示，昨天下午已立刻前往好市多北台中分公司稽查，現場檢視牛肉麻辣血旺湯底產品標示，含牛肉、牛肚、牛肉丸及牛肉湯底等內容物，使用多種牛肉可食部位原料製成，可能涉及多個國別。初步了解該產品為各分公司製作販售，湯底及標籤由高雄總公司提供，若國別標示不實，將進行裁處。
另湯底部分將移請高雄市政府衛生局查辦，如涉及國別標示不實，將依《食安法》裁處4萬到400萬罰鍰。另一款明太子產品，賣場沒有庫存，為好市多高雄總公司進口，將移請高雄市政府衛生局查辦、檢視外盒包裝標示跟內容物，若涉及讓民眾產生誤解的，也會針對標示不實做裁處。