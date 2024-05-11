本土劇男星成潤捲吸金案！判5年+賠償720萬 他經營抖音度過難關
現年48歲的本土劇演員成潤（本名陳伯偉），過去曾演出《戲說台灣》、《天道》等戲劇，他先前因擔任「瑞傑地產公司」投資泰國房地產的講師，被捲入6億元吸金案，遭台北地院判處有期徒刑5年，犯罪所得287萬餘元被沒收；民事部分，成潤與案件中的其他共犯應連帶賠償720萬元。近年，成潤積極經營抖音，設法繳罰金度過難關，讓網友也紛紛為他鼓勵加油。
記者林盈君／綜合報導
回顧案情，2016年間，台東市前市長陳建閣，與時任台北城大飯店董事長王際平等人合作，由陳建閣掛名瑞傑地產公司董事長，遊說民眾投資泰國房產。2017年間，「瑞傑地產公司」以投資泰國高報酬房地產為餌，到處招攬投資，甚至請來網紅「砰砰阿峰」、藝人成潤等人擔任講師，聲稱每年保證獲利8％到12％，結果卻是一場騙局，上百名投資民眾血本無歸。
檢警介入偵辦後，陳建閣、王際平、成潤、吳勇峰等共12人遭起訴，吳勇峰因配合供出非法吸金內情，獲緩刑5年的機會；陳建閣、王際平被依違反《銀行法》，分別判處有期徒刑10年、13年4個月；藝人成潤也被判刑5年，全案沒收犯罪所得總計高達6.3億餘元。
民事部分，成潤和陳建閣、王際平等人，被判應連帶賠償720萬元。成潤於事後坦言「誤觸法網」，表示繳不出高額罰金，希望大眾給予時間，而他近年積極抖音努力還債，於上月舉辦第一場抖音見面會，讓粉絲們紛紛贊同其努力。