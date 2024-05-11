頂新案名檢性騷3女！傳訊「主子對不起」成鐵證 將移送懲戒法院
過去曾偵辦頂新製油案、知名彰化地檢署前檢察官施教文，遭控於任職期間性騷3名女同事，甚至傳訊息給被害人「主子對不起，奴才知道錯了」，被認定性騷明確。雖然施教文已於去年底申請退休獲准，但檢評會認為，其破壞檢察官及檢察機關形象，將移送懲戒法院審理。
記者林盈君／綜合報導
據了解，施教文自前年9月起，於彰化地檢署任職期間，涉嫌觸碰性騷3名女同事，甚至被指控在訊問證人時，對女同事摟腰性騷。經受害者申訴，彰檢決議性騷成立，並移請檢評會評鑑。調查發現，施教文曾傳訊給被害人「主子對不起，奴才知道錯了」、「任意冒犯你，深感抱歉」等文，認定性騷事證明確。
雖然施教文於去年底申請退休，但檢評會認為，其行為破壞檢察官及檢察機關形象，仍有懲戒必要，將報請法務部移送懲戒法院職務法庭審理。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110