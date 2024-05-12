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楊丞琳唱〈帶我走〉高音大翻車！遭虧「脈搏還好嗎」　認了要送醫

▲楊丞琳演唱〈帶我走〉大翻車，遭虧「脈搏還好嗎？」她直球回應：「心跳快到可以送醫。」（圖／楊丞琳微博）
▲楊丞琳演唱〈帶我走〉大翻車，遭虧「脈搏還好嗎？」她直球回應：「心跳快到可以送醫。」（圖／楊丞琳微博）

記者薛羽彤／綜合報導

歌手楊丞琳近日登上中國歌唱綜藝節目《歌手2024》，該節目以現場直播、全程不修音為名．考驗歌手真實演唱功力。楊丞琳初登台演唱〈帶我走〉，疑似因為太過緊張，不僅忘詞，高音也發揮失常，最終排名還在倒數，被網友問到：「脈搏還好嗎？」她也現身自嘲：「脈搏不好（一語雙關）心跳快到可以送醫。」

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▲楊丞琳登陸綜演唱〈帶我走〉高音失準。（圖／楊丞琳IG）
▲楊丞琳登陸綜演唱〈帶我走〉高音失準。（圖／楊丞琳IG）
楊丞琳選唱自己的經典歌曲〈帶我走〉除了重新編曲之外，更加入管弦樂團讓整體氣勢磅礡，唱到「刻在心中拍打著脈搏」高音部分，疑似因為太緊繃，高音發揮失常，被網友形容是大型翻車現場，排名更是倒數第2名，她坦言「今天的表現跟我平時的程度真的差很遠。」

▲楊丞琳的真實唱功讓粉絲直呼：「要脫粉了！」（圖／翻攝自芒果TV、Threads）
▲楊丞琳的真實唱功讓粉絲直呼：「要脫粉了！」（圖／翻攝自芒果TV、Threads）
楊丞琳也在IG上抒發心情，「唉，被緊張打敗了，而且沒有重來的機會。只能用每一場演唱會來彌補自己的失誤和你們的期望。」笑說要在家罰唱億萬遍〈帶我走〉，並期望下次自己能克服緊張的自己。有網友在底下留言「妳很棒很努力，脈搏還好嗎？」楊丞琳也直球回應：「脈搏不好（一語雙關）心跳快到可以送醫。」好友潘瑋柏則以楊丞琳在《不良笑花》裡的角色名稱替她加油打氣：「小花最棒。」楊丞琳也開心回應：「愛你。」

▲楊丞琳被關心「脈搏還好嗎」，她也現身回應了。（圖／楊丞琳IG）
▲楊丞琳被關心「脈搏還好嗎」，她也現身回應了。（圖／楊丞琳IG）
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