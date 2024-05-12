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《馴鹿寶貝》跟蹤狂本尊現身！58歲女律師告理查蓋德：你才迷戀我

▲理查蓋德（Richard Gadd）將自己被跟蹤狂騷擾的經歷改編成《馴鹿寶貝》，不過遭58歲蘇格蘭女律師費歐娜哈維痛斥說謊。（圖／翻攝理查蓋德IG）
▲理查蓋德（Richard Gadd）將自己被跟蹤狂騷擾的經歷改編成《馴鹿寶貝》，不過遭58歲蘇格蘭女律師費歐娜哈維痛斥說謊。（圖／翻攝理查蓋德IG）

記者羅凌筠／綜合報導

Netflix爆紅英劇《馴鹿寶貝》改編自男主角理查蓋德（Richard Gadd）本人被跟蹤狂騷擾的真實經歷，劇中的瘋狂粉絲「瑪莎」原型人物是58歲律師費歐娜哈維，隨著《馴鹿寶貝》爆紅，費歐娜哈維不堪受到許多網友攻擊，親自上英國主持人皮爾斯摩根的脫口秀反擊，揚言要告理查蓋德和Netflix誹謗。

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▲《馴鹿寶貝》裡男主角遭瘋狂粉絲「瑪莎」騷擾，僅因請對方喝杯免費的茶。（圖／翻攝理查蓋德IG）
▲▼《馴鹿寶貝》裡男主角遭瘋狂粉絲「瑪莎」騷擾，僅因請對方喝杯免費的茶。（圖／翻攝理查蓋德IG）
▲《馴鹿寶貝》裡男主角遭瘋狂粉絲「瑪莎」騷擾，僅因請對方喝杯免費的茶。（圖／翻攝理查蓋德IG）
 
《馴鹿寶貝》的瑪莎因為被酒保男主角請了1杯免費的茶，扭曲的愛意一發不可收拾，她騷擾男主角長達半年，發出4萬1071封電子郵件、350小時語音留言、106封手寫信，並輪番用4個假帳號肉搜男主角，打電話騷擾男主角的父母、對男主角的女友及前女友進行人身攻擊。

網友發現費歐娜哈維在理查蓋德的社群帳號的留言，非常符合電視劇裡「瑪莎」的形象，費歐娜哈維來自蘇格蘭，也跟「瑪莎」一樣有律師背景，而且曾在1997年因跟蹤行為而受到警察警告。

▲《馴鹿寶貝》跟蹤狂本尊被起底是58歲蘇格蘭女律師費歐娜哈維。（圖／翻攝Piers Morgan Uncensored YouTube）
▲《馴鹿寶貝》跟蹤狂本尊被起底是58歲蘇格蘭女律師費歐娜哈維。（圖／翻攝Piers Morgan Uncensored YouTube）
費歐娜哈維在皮爾斯摩根的節目上辯解，她的確在酒吧邂逅理查蓋德，當時自己點了1杯檸檬水，而不是《馴鹿寶貝》裡瑪莎常點的可樂，當時理查蓋德打斷她和另一個酒保聊天，主動搭訕費歐娜哈維，「他似乎從那一刻開始深深迷戀上我。」不過據女方的說法，2人來往頂多3個月，了不起見面3次而已。

她承認幫理查蓋德取了「馴鹿寶貝」的綽號，她也聲稱，理查蓋德曾經對她開過帶有性暗示的「掛窗簾」玩笑，這些對話與電視劇裡描述的差不多，但她當時已經有男友，對「沒有工作的小男生」沒興趣，拒絕了理查蓋德，並懊惱說：「我多希望我從沒走進那間酒吧。」

▲皮爾斯摩根採訪費歐娜哈維（左）的作法引起消費精神病患的爭議。（圖／翻攝Piers Morgan X）
▲皮爾斯摩根採訪費歐娜哈維（左）的作法引起消費精神病患的爭議。（圖／翻攝Piers Morgan X）
不過當主持人皮爾斯摩根逼問，到底有沒有轟炸式發信騷擾理查蓋德？費歐娜哈維一開始答：「我沒有寫給他電子郵件，我認為這些郵件可能是他自己編出來的。」後來又改口：「我想有寄過幾封吧。」並表示不超過10封。

另外，她大概還發了18篇推特給理查蓋德，驚人的是費歐娜哈維承認自己有6個電子信箱、4支手機，主持人聽了傻眼：「6個很多哎。」

儘管費歐娜哈維聲稱自己從沒看過《馴鹿寶貝》，但她對於理查蓋德利用她成名很憤怒，大罵對方是「騙子」、「瘋子」、「極端厭女主義者」。費歐娜哈維在這部戲爆紅後收到死亡威脅，她想對理查蓋德說：「離我遠一點，過好自己的生活，找份得體的工作，我對你做這些事非常懼怕。」

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