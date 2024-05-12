《馴鹿寶貝》跟蹤狂本尊現身！58歲女律師告理查蓋德：你才迷戀我

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網友發現費歐娜哈維在理查蓋德的社群帳號的留言，非常符合電視劇裡「瑪莎」的形象，費歐娜哈維來自蘇格蘭，也跟「瑪莎」一樣有律師背景，而且曾在1997年因跟蹤行為而受到警察警告。
費歐娜哈維在皮爾斯摩根的節目上辯解，她的確在酒吧邂逅理查蓋德，當時自己點了1杯檸檬水，而不是《馴鹿寶貝》裡瑪莎常點的可樂，當時理查蓋德打斷她和另一個酒保聊天，主動搭訕費歐娜哈維，「他似乎從那一刻開始深深迷戀上我。」不過據女方的說法，2人來往頂多3個月，了不起見面3次而已。
她承認幫理查蓋德取了「馴鹿寶貝」的綽號，她也聲稱，理查蓋德曾經對她開過帶有性暗示的「掛窗簾」玩笑，這些對話與電視劇裡描述的差不多，但她當時已經有男友，對「沒有工作的小男生」沒興趣，拒絕了理查蓋德，並懊惱說：「我多希望我從沒走進那間酒吧。」
不過當主持人皮爾斯摩根逼問，到底有沒有轟炸式發信騷擾理查蓋德？費歐娜哈維一開始答：「我沒有寫給他電子郵件，我認為這些郵件可能是他自己編出來的。」後來又改口：「我想有寄過幾封吧。」並表示不超過10封。
另外，她大概還發了18篇推特給理查蓋德，驚人的是費歐娜哈維承認自己有6個電子信箱、4支手機，主持人聽了傻眼：「6個很多哎。」
儘管費歐娜哈維聲稱自己從沒看過《馴鹿寶貝》，但她對於理查蓋德利用她成名很憤怒，大罵對方是「騙子」、「瘋子」、「極端厭女主義者」。費歐娜哈維在這部戲爆紅後收到死亡威脅，她想對理查蓋德說：「離我遠一點，過好自己的生活，找份得體的工作，我對你做這些事非常懼怕。」
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