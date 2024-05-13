Tyrese Haliburton狂得20分！溜馬121:89痛宰尼克 2:2追平系列賽
NBA印第安納溜馬今（13）日季後賽第二輪G4，在主場交手紐約尼克，此戰溜馬火力全開，靠著主控Tyrese Haliburton與Pascal Siakam合砍34分，率領球隊早早在第3節奠定勝基，終場溜馬就以121:89打爆尼克，將系列賽追至2勝、2敗平手，雙方將在15日回到紐約進行天王山G5。這場溜馬獲勝的關鍵，無疑是帶傷上陣的主控Tyrese Haliburton，他今（13）日僅出戰27分鐘，全場15投8中，三分球10中4，拿下全場最高的20分，並外帶6助攻、5籃板，正負值為全場最高的+31，其中賽後Tyrese Haliburton對於能拿下本場比賽的勝利，則表示，「只要團結什麼事都有可能發生。」連兩場在客場吞敗的尼克，此仗表現最好是Alec Burks的20分，紐約一哥Jalen Brunson18分進帳，也是他本季季後賽的最低得分
記者張志宇/綜合報導
本場首節溜馬就展現進攻火力，單節打出34:14的攻勢，上半場靠著Tyrese Haliburton 7中5、三分球6中3拿下13分帶領下，帶著69:41大幅領先進到下半場。
來到第三節，開局溜馬率先打出一波13:4的攻勢將領先優勢擴大，尼克在本節一度落後溜馬多達38分，隨後尼克主帥Tom Thibodeau在本節結束前4秒將主力全數撤下投降，也讓第4節早早進入垃圾時間，終場尼克就以89:121慘敗溜馬。
G4獲勝關鍵球員是Tyrese Haliburton，溜馬今年季後賽主場未嘗敗果
本場溜馬獲勝的關鍵，無疑是帶傷上陣的主控Tyrese Haliburton，他今（13）日僅出戰27分鐘，全場15投8中，三分球10中4，拿下全場最高的20分，並外帶6助攻、5籃板，正負值為全場最高的+31，其中賽後Tyrese Haliburton對於能拿下本場比賽的勝利，則表示，「只要團結什麼事都有可能發生，我們今天在主場拿下重要的勝利，我很感謝我的隊友們。」
此外根據NBA官方數據統計，溜馬在今年季後賽在主場已經取得5連勝，包括首輪對陣密爾瓦基公鹿的3場主場比賽，與本輪目前2場在主場交手尼克的比賽。連兩場在客場吞敗的尼克，此仗表現最好是Alec Burks的20分，一哥Jalen Brunson18分進帳。
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