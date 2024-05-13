MLB／林振瑋先發狂飆158公里！鄧愷威慘挨滿貫砲　連續9場都失分

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本場比賽林振瑋對陣馬林魚1A先發主投，共計主投5.1局，用77球（43顆為好球），最快球速來到158公里，整場被敲出3支安打，投出4次保送，包括1次觸身球，失掉3分（2分為自責分），賽後防禦率為1.93。
林振瑋在本場比賽前3局沒有失分，但近4局上遭遇亂流，控球大走鐘單局投出3次保送，外加被敲出二壘安打失掉1分，便在5局上投出3上3下，但6下續投在1出局後丟出保送，接著被敲出二壘安打再掉1分。
隨後球團決定換投，林振瑋留下1出局二壘有人的危機退場休息，該名跑者後續靠著捕逸進佔三壘，並藉由滾地球掩護跑回分數，這分是林振瑋的非自責分，終場紅雀1A以4：6吞敗。
鄧愷威主投2局被敲滿貫砲，3A防禦率暴漲至14.25
效力於巨人3A的鄧愷威，今（13）日對陣天使3A，在6局下登板後援，首局就送出2K投出3上3下，且巨人3A在7局上將分數反超至3:2領先，原鄧愷威有望收下勝投，但7局下續投遭遇亂流，在2出局二壘有人時，控球走鐘連丟2保送堆成滿壘，接著被敲出一發滿貫砲讓對手逆轉戰局，終場巨人3A就以3：6不敵天使，鄧愷威承擔本場比賽敗投。
總計鄧愷威今（13）日後援2局用46球，被敲出2安，包括一發滿貫砲，投出2保送、2三振，賽後防禦率暴漲至14.25。而鄧愷威也連續9場因為在小聯盟失分，狀況還是沒有好轉。
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