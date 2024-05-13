開價太低！中國僅以「成本價」買白蝦　宏國蝦農氣：零關稅也不賣

中租法說會3大市場業績目標維持不變　預估今年成長率均為10%

▲中租今（13）日舉行法說會，預估今（2024）年台灣、中國、東協業績維持目標成長率10%，第2季會再觀察大環境變化，再評估是否有需要調整。（圖／品牌提供）
▲中租今（13）日舉行法說會，預估今（2024）年台灣、中國、東協業績維持目標成長率10%，第2季會再觀察大環境變化，再評估是否有需要調整。（圖／品牌提供）

記者魏妤庭／台北報導

融資租賃龍頭中租今（13）日舉行法說會，針對外界關注第1季獲利少了中國退稅，以及台灣監管趨嚴、信用減損增加等問題，是否會影響業績成長下修。對此，中租表示，今（2024）年台灣、中國、東協業績維持目標成長率10%，第2季會再觀察大環境變化，再評估是否有需要調整。

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中租上週連續2日遭外資摜殺出現重挫走勢，引發市場關注，臆測與5月發海外存託憑證（GRD），外資賣舊換新有關。此外，外資UBS證券有份最新報告指出，中租在中國增長低於市場共識，且受到多家銀行附屬租賃公司價格優勢影響，再加上台灣監管風險上升，可能影響到公司業績表現。

中租今日舉行法說會，針對外界關注GDR部分，中租回應表示，目前並無具體說要發，今年也不會發GRD，至於下半年是否有增資及投資計畫，則仍在研議當中。

對於台灣政府對消金業務監管趨嚴，中租表示，在先買後付BNPL幾乎沒有影響，唯一公約新規定交易要有人工填入，需要人工作業時間及成本。其他如車輛中古車買賣融資作業模式相似，也無主管機關認為需調整部分。經銷商去年下半年已加強管理放款成數，平均低於公約車價100%，因整體產業多高於10%，略有影響，但僅佔台灣比重6%，衝擊不大。

至於中國退稅（財政返還）截至4月尚未收到，影響首季及前4月獲利下滑，中租表示，預計6月有機會入帳。但也提到中國受整體環境影響，延滯及不良信用上升，不過因提早打呆，信用成本率今年首季約為3%，較去年2.1%高，若回收表現不錯，整年度預估會有3%。東協部分如泰國、越南延滯率比高，受景氣影響，未來要看東協地區經濟發展情況而定。

中租表示，今年業務目標3大引擎台灣、中國、東協市場的成長率均為10%，其中，中國的環境及信用成本部分已納入原先的預測中。

中租4月自結合併營收85.33億元、月減2.54%、年增8.36%，為歷史次高。歸屬母公司稅後淨利19.73億元、月減1.13%、年減10.79%。但仍創同期第3高，每股EPS為1.22元。前4月自結合併營收335.44億元、年增8.18%，續創同期新高。歸屬母公司稅後淨利近78億元，年減14.43%，每股盈餘4.82元。

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