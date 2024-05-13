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開箱Google Pixel 8a：很強的萬元AI 輕旗艦　功能直逼旗艦機

▲開箱 Google Pixel 8a 輕旗艦手機，售價1萬6490 元，搭載Google 最新的Tensor G3處理器，支援大量AI功能，應該會是近期性價比相當高的AI手機 。（圖／記者周淑萍攝）
▲開箱 Google Pixel 8a 輕旗艦手機，售價1萬6490 元，搭載Google 最新的Tensor G3處理器，支援大量AI功能，應該會是近期性價比相當高的AI手機 。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

Google 去年2023年推出搭載Tensor G3 晶片的Pixel 8，時隔半年，A系列的萬元中階機Pixel 8a日前亮相，是 Pixel A 系列的第6代裝置，電信通路由台灣大哥大明（14）日獨家上市。搶在開賣前，《NOWnews》搶先開箱新機，感覺有了8a似乎不用考慮8，因採用相同最新晶片，同時Google AI賦予的黑科技也沒少，Pixel 8a 128GB售價1萬6490 元，價格比Pixel 8的 2萬4900元，便宜了8千多元，功能差異不大，感覺8a性價比更高，整理新機5大之最快速分享。

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🟡最耐用的Ａ系列手機

外型上比上一代7a邊角更加圓潤，機身和螢幕都提高耐用程度，機身用再生鋁合金、玻璃和塑膠製成，外殼光滑流暢，並採用霧面背蓋，單手握感佳。螢幕部分，搭載全新的抗刮 Actua 螢幕，且延續上一代IP67 防塵防水等級，讓Pixel 8a號稱是 Google 史上最耐用的 A 系列手機。

▲Google Pixel 8a 開箱。（圖／記者周淑萍攝）
▲Google Pixel 8a 搭載6.1吋螢幕，最高亮度可達2000尼特。（圖／記者周淑萍攝）
🟡使用目前Google最強處理器Tensor G3

Google大方將目前最新處理器Tensor G3配置在Pixel 8a手機上，是與 Pixel 8 和 Pixel 8 Pro 旗艦機同款的晶片，號稱是目前 Google 史上速度最快、效能最佳、最安全的晶片，同時也因為Tensor G3賦予了各項Google AI功能。

▲Google Pixel 8a 開箱。（圖／記者周淑萍攝）
▲Google大方將目前最新的處理器Tensor G3配置在Pixel 8a手機上，是與 Pixel 8 和 Pixel 8 Pro 旗艦機同款的晶片。（圖／記者周淑萍攝）
🟡具備最高評級的安全防護功能

Pixel 8a 具備最高評級的安全防護功能，可以保護用戶資料安全，且提供長達7 年的軟體更新。

🟡性價比最高的AI手機

身為Google親兒子的Pixel手機，最新AI功能滿滿，像是內建AI 助理 Gemini，可用文字、語音或相片查詢，讓Gemini提供整合和對話式的回答。另外從三星率先出現的畫圈搜尋，Pixel 8a也可以直接在手機中，畫圈、畫線、塗鴉、輕觸等方式來選取跟搜尋，實際使用，確實相當方便，且只要萬元出頭就能買到。

▲Google Pixel 8a 開箱。（圖／記者周淑萍攝）
▲Google Pixel 8a 擁有 6400 萬畫素的主鏡頭、1300 萬畫素的超廣角鏡頭。（圖／記者周淑萍攝）
🟡目前拍照最強的A系列手機

Pixel系列手機經由強大的AI運算，向來照夜拍效果上都有很驚人的表現，拍照部分，Pixel 8a在鏡頭配置上，擁有 6400 萬畫素的主鏡頭、1300 萬畫素的超廣角鏡頭與 1300 萬畫素前置鏡頭，高解析變焦距離最遠8倍，同時加入了旗艦機等級比上一代多了完美合照、魔術降噪、魔術修圖、Ultra HDR拍照效果，而過去廣受好評的相片編輯功能像是魔術橡皮擦、修復模糊等Pixel 8a 也沒少。實際手持在昏暗的博物館展間，使用夜視模式拍攝，系統都能提亮整體照片，但依舊保有低光源的氛圍。

▲Google Pixel 8a 開箱。（圖／記者周淑萍攝）
▲Google Pixel 8a 肖像模式實拍圖。（圖／記者周淑萍攝）
▲Google Pixel 8a 開箱。（圖／記者周淑萍攝）
▲Google Pixel 8a 超廣角實拍圖。（圖／記者周淑萍攝）
▲Google Pixel 8a 開箱。（圖／記者周淑萍攝）
▲Google Pixel 8a 低光源環境下，手持夜視拍攝效果。（圖／記者周淑萍攝）

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