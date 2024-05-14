518故宮全館免費參觀　導覽機月底前「第2台8折」

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另為吸引孩童於遊樂中探索學習文物知識，故宮也推出「藝想大觀園－趣味生活家」兒童展廳探索活動，邀請8歲以上的兒童觀眾進入展廳探索共學，讓孩童從細節觀察、解謎互動、連結思考及創意發揮等遊戲中發現故宮有趣的生活小物。緊接著5月25日故宮與台北市立大學幼兒教育學系師生攜手合作舉辦「到故宮找科學－2024幼兒STEAM工作坊」，以典藏文物「子犯龢鐘」、「毛公鼎」、「秋庭戲嬰圖」等圖像作為創作素材，帶領大小朋友共同打造結合文物故事、科學探究及手作體驗的多元活動，實際落實博物館跨世代共學共創的教育實驗精神。此外，也邀請大小觀眾一同觀察、研究「乃孫作祖己鼎」及「蟠龍紋盤」等青銅文物的紋飾特徵，然後親手繪製專屬青銅紋飾杯墊帶回家留作紀念。
故宮更與開放博物館平臺合作，特別將「沉浸故宮數位展─捕捉靈光：尋找新感動」實體展覽，透過豐富的展示手法轉為線上展覽，讓民眾透過網路也能身歷其境如置身展場般，盡情享受該沉浸式科技展覽帶來的靈光感動。故宮南部院區也安排了多場配合當期展覽以及探討台灣在地文化主題之系列講座活動。博物館日當天「邂逅南院－故宮下午茶」邀請「娜雲飛舞團」帶來以唐代樂府和敦煌壁畫為發想的中國古典舞蹈。
除了賞、玩樂趣外，遊故宮更享有多重優惠，故宮宣布，實體商店及網路商城同步響應國際博物館日活動，特地規劃文創商品「518國際博物館日主題區」，精心選出「故宮建築微型積木」、「國立故宮博物院音樂鈴」等經典商品供大家方便選購。當日參與故宮精品FB粉絲專頁打卡活動，即可參加抽獎「故宮南北院門票」各一張；餐飲部分，閑居賦、故宮晶華提供消費金額滿仟95折優惠；即日起至31日，北部院區個人語音導覽機第二台8折優惠（第二件以價低者計折扣）。