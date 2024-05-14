7-11隱藏優惠不藏了！內行結帳「竟一招變0元」 冰棒雪糕免費吃
7-11夏季限定的隱藏優惠來了！自5月17日開跑國際冰品節，購買2件冰品即可抽1次獎，最低0元爽吃！不過內行才知道的攻略，那就是免消費即可在「APP/LINE官方帳號」抽優惠券，每日各有兩次中獎機會，抽到優惠券再結帳，0元券機率直接翻倍，加上結帳時可抽1次，相當於每日最多可抽獎5次。
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11自5月17日至6月2日限定，買指定冰品任兩件即可抽獎一次，有5、7、9折優惠，幸運爆棚的有機會直接0元帶走！不過手氣不佳的別擔心，內行才知的攻略教給你，那就是使用7-11的APP、LINE官方帳號，OPENPOINT會員每日可免費各玩2次，加上結帳時可抽一次，共計每日有5次機會抽到0元吃冰。
此外，7-11加碼推「國際冰品集點GO」，結帳前報會員手機號碼，任1件冰品集1點、任2件2點，點數可上OPENPOINT APP【小7集點卡】兌換「指定商品兌換券」1張，集滿3點可換Google Pixel 8抽獎券乙張（共抽10名）。
盤點今年必買獨家夯冰，去年首賣即造成搶購的「井村屋哆啦A夢冰沙-蘇打風味」，限量近8萬個在上市2周內即銷售一空，今年夏季再度熱銷回歸；還有7-11獨家與老字號冰品小美聯名，推出的巧敲冰共「石榴香橙綠茶凍」與「藍莓卡士達」雙口味，外層酥脆巧克力脆皮內藏香濃果醬，搭配冰淇淋、茶凍等多層次滋味。
此外，全家5月15日起推出日韓風味鮮食新品，橫跨主食、飯糰、現做熟食多元品類，與消費者來場舌尖上的旅行。首推「全家」金飯糰全新海味系列，嚴選被稱為「日本廚房」的世界最大海鮮市場─日本「豐洲市場」直送水產入料，推出「北海道蒲燒扇貝」、「北海道秋鮭親子」、「熟成紅鮭」、「熟成明太子」與「蟹肉風味沙拉」，搭配道地烹調工法，將日本頂級水產食材完整呈「鮮」，打造日式專業美味。
歡慶新品登場，全家門市5月15日起至5月28日，再推金飯糰三角飯糰全品項任選第二件6折優惠，絕對要把握！