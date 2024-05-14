野生陳妍希下戲被捕捉！「嘴邊肉下墜」畫面瘋傳 曝40歲真實狀態
40歲女星陳妍希以國片《那些年，我們一起追的女孩》的「沈佳宜」一角爆紅，被封為「國民初戀」、「馬尾女神」，但因為嬰兒肥體質多次被質疑變胖，日前有人捕捉到陳妍希下戲後的畫面，發現她的臉頰肉明顯下垂，真實模樣再度引發熱議。
記者吳昕蓓／綜合報導
陳妍希嫁給中國男星陳曉後，便將事業重心轉往當地，接拍了多部影視、節目，日前有網友在路上捕捉到野生陳妍希，拍下零修圖濾鏡的真實照片，明顯看出她的肌膚白皙，個子十分嬌小，整個人看起來很精緻，讓原PO忍不住大讚：「她本人個子不高，皮膚超級好，臉很小。」
這組街拍照在微博上瘋傳，掀起網友熱烈討論，不少網友紛紛激動直呼，「臉真的好小」、「好想巧遇女神啊」、「清新自然」、「顏值好高呀」，然而也有網友發現，陳妍希肉嘟嘟的臉頰似乎有點下垂，因為明顯的嘴邊肉而略顯疲態，意外引起正反兩面論戰。
事實上，陳妍希先前在成都拍新劇《親愛的仇敵》，被路人拍下路透照，可以看到她整個人相當纖瘦，不僅有尖下巴，還有明顯鎖骨和骨感身材，當時發文的網友也表示：「陳妍希本人真的很瘦很漂亮，上鏡真的胖的不是一兩圈！」洗刷酸民總是說陳妍希太胖的冤屈。
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