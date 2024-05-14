台智光延燒！柯文哲嘆「太好笑了」：當檢舉人反被調查

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面對郝龍斌指控，柯文哲任內簽訂的子約費率超過母約，柯文哲則說，網路傳輸費用有它的基本傳輸費用，但它不是決定價格的唯一因素，包括即時保修、影音備份要求、資訊安全，這些加上去都會影響價格。
柯文哲更說：「其實這一條，我有最簡單的辯護方法，他說這費率是你定的，我說費率都是我定的，為什麼我的預算是4.6億，你是5.5億，差9000萬？」柯文哲爆料，當年警察局就受到議員的壓力，時任警察局長楊源明受到壓力每天被修理，因此自己到台北市警察局主持專家會議。
對於2M與3M傳輸速度爭議，柯文哲說，用最科學方法，如果傳輸有出現延遲用3M大家講得過去，2M能解決的事為何要用3M？台智光就收買議員，因而加條但書如果要用2M就未來只能採購100萬畫素的監視攝影機，而自己在台北市長任內最後一個月依舊每天7:30認真上班，看到這條但書就破口大罵，因為100萬畫素的機器已經停產，導致所有傳輸都要用3M，因此警用監視器預算從4.6億增加到5.5億，多了9000萬元。
柯文哲說，自己任內最後一份內文直接寫明「財團勾結議會，詐取國家錢財之惡行惡狀，必須公告於世，予以遏止」。吳怡萱表示，台智光案之所以被硬扣在柯文哲身上，是因為國民黨的議員涉案、國民黨的市長簽不平等條約，現在又是國民黨的市長主政，藍營不敢面對核心問題，就開始牽扯費率來轉移焦點，郝龍斌簽條約才是罪魁禍首，不要拿柯文哲當柯維拉。