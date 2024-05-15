神山發威！台積電跳空開高、最高至844元 市值達新台幣21.7兆元
台股今（15）日再度上攻，上午10點00分上漲264點、來到21250點。其中權王台積電功不可沒，以838元開出，最高一度來到844元，市值一舉來到新台幣21.75兆元，一天內增加將近5000億元。
記者陳郁柔／台北報導
台積電ADR昨日上漲3.78%，收在151.95美元，再創收盤新高，換算台北交易股票相當於985元，較台北交易溢價為15.9%，換算台北股票距1000元大關只差1.5%。
也因此激勵台積電今日股價跳空開高，以歷史新天價838元開出，隨後在買盤挹注之下，最高來到844元、漲幅來到2%，市值也達到新台幣21.75兆。此外，台積電在5月已經上漲將近7%。
台積電近期積極執行現金股利穩定增加的政策，日前決議再度提高現金股利，核准今年第一季每股現金股利4元，也是首度季配息達4元，高於過往配發3.5元的水準，除息交易日訂在9月12日。
法人看好台積電營收表現有望持續超越產業，台積電日前公布4月合併營收2360.21億元，月增20.9%、年增59.6%，創歷年同期新高與單月歷史次高。累計今年前四月營收8286.65億元，年增26.2%，是歷年同期新高。