橘爸唬籃／SGA正港MVP！神準中距離反潮流 表現太穩定成致命傷？
NBA雷霆球星「SGA」Shai Gilgeous-Alexander再度用「低調」的表現，率隊在高張力的季後賽次輪扳平戰局；雖然他剛與年度MVP擦身而過，但在橘爸心中，SGA才是貨真價實的MVP。
專欄作家／橘爸
SGA之所以沒拿到MVP，主因是他身在小城市、小市場，討論度相對不足，再加上過於「穩定」，表現猶如公務員，也是SGA在MVP票選中居於劣勢的部分。
表現過於「穩定」 竟成致命傷?
攤開SGA在季後賽8場比賽，他依舊非常穩定，場均攻下30.2分、9.8籃板和6.2助攻，其中有一半的比賽轟破30分，最爛的表現也有24分。
SGA在例行賽出賽75場，有多達51場，單場得分在30分以上，不過最多只有42分，缺乏爆炸性的演出，也讓他的優質表現常常被忽略。
SGA最大特色--中距離
「中距離刺客」是SGA最大特色，在現今NBA三分球年代中，SGA反其道而行，他的得分絕大多數來自兩分球，場均三分球僅命中1.2顆，兩分球則高達9.3顆，這也能解釋為何SGA得分能穩定突破30，卻很難突破50分大關。
SGA的穩定表現，讓橘爸想到前活塞球星Richard Hamilton，Hamilton也是NBA「中距離教科書」的代表球員之一，不過SGA多了更多的攻擊技巧和得分爆發性，未來不可限量。
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