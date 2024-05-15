Google正面對決OpenAI　推出「Gemini 1.5 Pro」可處理1500頁文件

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Gemini 1.5 Pro模型能理解更為龐大的文件，像是長達1500頁的文件檔案的重點整理，或是100 封電子郵件的摘要，還可以處理長達1小時的影片。為了讓所有使用者充分享受到較長脈絡長度的好處，可以透過 Google 雲端硬碟或直接從裝置上傳檔案，將會開放 Gemini Advanced 的訂閱者使用。
🟡提升影像理解能力
Gemini 1.5 Pro 版提升了影像理解能力，舉例來說，在餐廳吃到喜歡的菜，只要拍張照，就可以請 Gemini 提供食譜，或是成為數學家教，將不會的數學題目拍照上傳，Gemini會一步步幫助用戶尋找答案。
🟡用更自然的方式跟 Gemini Live 對話
將為訂閱 Gemini Advanced 的使用者推出 Gemini Live，透過語音技術，使用者能夠以直覺自然的方式與 Gemini 互動，在互動過程中，用戶可以用自己習慣的語速交談，也能中途打斷AI的回應來詢問額外的問題，預計今年下半年推出。
🟡制定複雜計畫
透過 Gemini Advanced可以進行旅遊規劃，不只是顯示一串建議活動清單，更可以為你量身訂做適合的行程。像是問 Gemini：「想帶家人去邁阿密過節。兒子喜歡藝術、老公想吃海鮮。可以從 Gmail 裡面找到航班跟旅館資訊，幫我規劃那週末的行程。」Gemini 會考量航班時間、飲食偏好以及當地資訊，同時了解每個地點的位置以及在各活動之間移動所需的時間，並從 Gmail 撈出航班資訊、利用 Google 地圖推薦飯店附近的餐廳和博物館，並使用搜尋功能推薦其他活動等所有綜合資訊。