比黃鼠狼還Ｑ！夜觀大雪山三寶 被樹上這張呆萌小白臉融化惹
可愛的「黃鼠狼」日前在武陵農場現蹤，顛覆大家的刻板印象，其實台中山區另一種反差萌動物也很受歡迎，雖是鼠輩家族，呆萌小白臉卻融化許多遊客的心。有大雪山三寶之稱的白面鼯鼠、臺灣野山羊、山羌都喜歡在夜間活動，林業署臺中分署將自5月下旬起，每周四、五在大雪山國家森林遊樂區，帶領住宿遊客夜訪野生動物，一睹山林夜間迷人風采。
記者顏幸如／台中報導
海拔約1800公尺的武陵農場，近期有住宿遊客在農場內目睹黃鼠狼的可愛身影，照片中的牠不像俗語「黃鼠狼給雞拜年」般狡猾，一雙黑豆般的萌萌大眼緊盯鏡頭，讓網友大喊「好萌啊」·
在台中山區，長相呆萌的夜行性野生動物可不只黃鼠狼！海拔2200公尺的大雪山，最受歡迎的主角是白面鼯鼠，入夜後愛在枝頭飛來滑去，偶爾見到燈光，還會像被咒術定住般呆立不動；臺灣野山羊叫聲尖細如鳥鳴，山羌個子小，叫聲卻像狗吠，兩者有高度反差，展現夜幕森林的獨特風情。
白面鼯鼠、臺灣野山羊、山羌並稱大雪山三寶，推出大雪山夜觀活動已有7年的林業及自然保育署臺中分署，將自5月23日起至10月，每周四、五帶領大雪山國家森林遊樂區的住宿遊客，於晚間7至9時夜訪野生動物，一睹大雪山夜間的迷人風采。遊客可於完成線上訂房後，一併於訂房網站報名參加。