簽到爆衝突！黃國昌嗆「插隊」遭郭國文打臉 民眾黨譴責暴力
國民黨團力推的國會改革五法力拚今（17）日立法院會通過，藍委徹夜守在議場前，不到7點綠委也到場衝撞，藍綠白爆發激烈衝突，但藍白委仍因人數優勢，成功攻佔主席台。民眾黨立委黃國昌在簽到處排案時，狂吼民進黨團總召柯建銘「可以這樣插隊嗎？」民進黨立委郭國文上賞了黃國昌一巴掌，黃國昌暴氣怒轟「可以這樣打人？」對此，台灣民眾黨譴責暴力，並痛批民進黨實在愧對「民主進步」這四個字。
記者呂炯昌／台北報導
民眾黨指出，台灣民主化已經超過30年，民進黨竟以「暴力」、「小動作」想取得送案權，實在愧對「民主進步」這四個字。作為一個負責任的政黨，台灣民眾黨兑現選前承諾，在國會新會期力拚國會改革三讀，為讓法案順利通過，早在兩天前就到議場前排隊，未料民進黨團總召柯建銘先是放話會有「史上最嚴重衝突」，試圖恐嚇在野黨，今日凌晨果真不守規矩，以蠻橫暴力方式插隊，製造推擠衝突場面，民主素養之差，已超越文明底線，這難道就是準總統賴清德認為「溝通與協商」的方式嗎？
民眾黨表示，民進黨完全執政8年，對過去所提出的國會改革、司法改革、媒體改革、憲政改革的承諾如同開芭樂票，取得政權後擺爛毫無作為，對在野黨想推動的法案，通通貼上違憲標籤，阻撓改革。
民眾黨認為，人民對新一屆國會期望甚深，但民主進步黨卻在今天暴力相向，用最蠻橫的方式在國家內部製造敵人，既不民主，也不進步，呼籲民眾應共同譴責這樣的暴力行徑。