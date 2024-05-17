韓國強打金河成被爆是「老菸槍」！戒菸糗事曝光　亞洲球員菸癮大

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金河成在2021年透過入札制度，從韓國KBO轉戰教士隊，在加入教士第一年，當時Eric Hosmer還在球隊，他在節目中爆料在春訓時期，就看到金河成在抽菸，不論是在休息室、廁所，都能看到金河成抽菸的身影。
Eric Hosmer透露他知道日、韓選手都有利用抽菸來緩解壓力的習慣，這在亞洲球界也並不罕見，他提到，金河成曾在2022年春訓時表示要戒菸，但賽季開打的第二場比賽，卻因壓力太大又開始抽菸，讓一旁的Jurickson Profar和Fernando Tatis Jr.笑翻了 。
東西大不同 亞洲球員菸癮大
而Eric Hosmer提到的日、韓選手菸癮大並不是亂說，在2020年培證英雄來台春訓時，就曾被球迷直擊，在球場的吸煙區，坐了一排球員正在「吞雲吐霧」，連教練都有抽菸的習慣。
相較於日、韓、台灣球員，美籍、拉丁裔選手多半是以「嚼菸」替代香菸，但2016年大聯盟名人堂球員Tony Gwynn因長期嚼食菸草，於2010年被診斷出罹患唾液腺癌，在他不敵病魔去世後，目前大聯盟有超過一半的球場不允許球員嚼食菸草。
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