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韓國強打金河成被爆是「老菸槍」！戒菸糗事曝光　亞洲球員菸癮大

▲效力聖地牙哥教士隊的韓籍強打金河成，被前隊友Eric Hosmer爆料是「老菸槍」。（圖／美聯社／達志影像）
▲效力聖地牙哥教士隊的韓籍強打金河成，被前隊友Eric Hosmer爆料是「老菸槍」。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

曾隨堪薩斯皇家在2015年奪下世界大賽冠軍的Eric Hosmer，在今年初選擇退役，退役後Eric Hosmer開了一檔談話性節目《Diggin' Deep Podcast》節目中會邀請現役或退役球員，在節目中暢談在大聯盟的經歷以及趣事，而在近期的節目中，Eric Hosmer邀請了在教士時期的隊友Jurickson Profar和Fernando Tatis Jr.，節目當中談到教士韓國好手金河成時，Eric Hosmer竟爆料金河成在場下是一名「無菸不歡」的老菸槍。

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金河成靠抽菸舒緩　戒菸失敗被隊友嘲笑

金河成在2021年透過入札制度，從韓國KBO轉戰教士隊，在加入教士第一年，當時Eric Hosmer還在球隊，他在節目中爆料在春訓時期，就看到金河成在抽菸，不論是在休息室、廁所，都能看到金河成抽菸的身影。

Eric Hosmer透露他知道日、韓選手都有利用抽菸來緩解壓力的習慣，這在亞洲球界也並不罕見，他提到，金河成曾在2022年春訓時表示要戒菸，但賽季開打的第二場比賽，卻因壓力太大又開始抽菸，讓一旁的Jurickson Profar和Fernando Tatis Jr.笑翻了 。

東西大不同　亞洲球員菸癮大

而Eric Hosmer提到的日、韓選手菸癮大並不是亂說，在2020年培證英雄來台春訓時，就曾被球迷直擊，在球場的吸煙區，坐了一排球員正在「吞雲吐霧」，連教練都有抽菸的習慣。

相較於日、韓、台灣球員，美籍、拉丁裔選手多半是以「嚼菸」替代香菸，但2016年大聯盟名人堂球員Tony Gwynn因長期嚼食菸草，於2010年被診斷出罹患唾液腺癌，在他不敵病魔去世後，目前大聯盟有超過一半的球場不允許球員嚼食菸草。

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