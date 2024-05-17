顧婕罹患直腸癌第4期！癌細胞擴散2度動刀 現身苦嘆「為何是我」
57歲「整形皇后」顧婕經醫生診斷罹患直腸癌第4期，上個月她進行腫瘤摘除手術，術後原以為無後顧之憂，未料，近日顧婕卻傳出癌細胞已經擴散到肝臟。今（17）日她出席記者會談及病況，「我一開始很沮喪也很痛苦，覺得為何是我？」直到好友安慰她，現在醫術發達，癌症很常見，顧婕才放寬心決定與癌症共存，並積極接受治療。
記者薛羽彤／綜合報導
顧婕今日出席記者會氣色頗佳，她透露醫生說她罹患肝癌第4期，而且肝有9顆水泡，因此她在4月30日動了乙狀結腸、直腸之間的惡性腫瘤摘除手術；隔一周又動了電燒手術摘除水泡，且住院了兩周，讓她不禁反問「為什麼是我？」
顧婕表示，在被診斷罹癌前，她上健身房運動長達30年，她認為會罹癌是因為自己疏忽日常脹氣脹了30年，還有忍了20年便祕的情況，對於脹氣和便祕習以為常，沒有特別注意。顧婕罹癌後食慾變差瘦了4公斤，目前化療和標靶治療都在評估當中，她會先做一些輔助療法。
顧婕得知罹癌第4期後，轉換心態決定與癌症共處，她以自身經驗呼籲大家罹癌不可怕也不丟臉，就算第4期也一樣，「我要勇敢面對它，跟它共處」。顧婕也特別提到罹癌的唐玲今天本來要來記者會，但有排其他事情無法前來，不過在顧婕開刀之前，唐玲有特別到病床替她禱告。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道