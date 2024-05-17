中國「救房三箭」齊發！取消個人房貸利率下限、降低買房首付比例
中國政府今（17）日宣布一系列房市金融措施，中國央行接連發布三項通知，救房三箭齊發，下調個人買房首付比例、取消個人房貸利率下限、下調個人房屋公積金貸款比例。中國國務院副總理何立峰也喊話地方政府，應酌情「以合理價格收購部分商品房用作保障性住房」。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合中國媒體報導，中國央行今日發布的三項通知，內容包括下調個人買房首付比例，對於貸款購買商品住房的居民家庭，首套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例調整為不低於15％，二套房商業性個人房屋貸款最低首付款比例調整為不低於25％。這是繼2023年8月31日後，兩部門再度出手下調首付比例。
取消個人房貸利率下限，交由銀行依各地市場決定個人房屋貸款利率下限及下限水準，不再有硬性規定，金融機構應結合自身經營狀況、客戶風險狀況等因素，合理決定每筆貸款的具體利率。
下調個人房屋公積金貸款比例，下調個人住房公積金貸款利率0.25個百分點，5年以下（含5年）和5年以上首套個人住房公積金貸款利率分別調整為2.35％及2.85％，5年以下（含5年）及5年以上第二套個人房屋公積金貸款利率分別調整為不低於2.775％及3.325％。
同時，何立峰今日在「全國切實做好保交房工作會議」上表示，對於那些商品房庫存較多城市，地方政府應酌情以合理價格收購部分商品房用作保障性住房。
《路透社》報導，這是中國為了拉抬房市所推出的「歷史性措施」，標誌政府介入解決住房庫存問題。但有經濟學家指出，具體的效果究竟有多大，還是要看北京最終願意支出多少資金，以及地方政府是否有財力來完成這些目標而定。