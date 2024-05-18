中市大坑2、6、8號登山步道整修封閉

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觀旅局長陳美秀指出，因天然災害損壞需修復的位置為大坑2號步道0.6K及1.08-1.1K處、6號步道0.15K、0.85K及1.1K處、8號步道0.78K處等，並有邊坡土石崩坍、駁坎傾倒、步道及欄杆基礎掏空、階梯欄杆立柱位移等損壞情況，此次天然災害造成損壞處位於山區，部分機具不易抵達，且工區可施作空間狹窄，施工環境實屬不易，市府已研議防止邊坡再次滑落的最佳施工方式，全力提供民眾安全舒適的風景區遊憩設施。
陳美秀表示，大坑2號步道配合施工預計於5月27日進行封閉，而6號步道0.85K處因損壞程度較嚴重，已進行整修封閉中，民眾登山行經封閉處可經由觀音亭接續登山遊程，故6號步道僅需繞道通行，另8號步道損壞處已圍設安全警示帶，尚可正常通行，後續亦將配合工程期程進行封閉施工，提醒民眾至大坑2、6、8號步道健行時務必小心，近期登山前亦建議至台中市風景區管理所官網查詢步道封閉公告，以避免遇到步道封閉影響旅遊興致，也呼籲遊客注意勿擅闖或破壞警示設施，以免干擾工程進行並影響自身安全。
觀旅局提醒，目前4號步道施工中全線封閉，全段整修老舊損壞步道及附屬設施，工區常有材料吊運，請民眾切勿通行以免發生危險，施工危險路段均有圍設安全圍籬，提醒遊客注意。另建議若希望前往頭嵙山旅遊，可搭乘66副公車或開車至中正露營區，由3-1號步道上山，沿著3號及5號步道至頭嵙亭，欣賞登頂絕佳視野，俯瞰台中市區，並與大坑最高點的859三角點合照留念，下山可沿原路經過超大五葉松，體驗大坑獨特自然美景與在稜線縱走的雅緻風情。