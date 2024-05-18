賴清德520就任 國安人士曝就職演說聚焦「4大元素」
準總統賴清德即將在520就職，外界關注就職演說內容，國安人士今（18）日透露，演說預料仍會延續當選之夜的談話基調，未來執政團隊將會以「穩健」、「自信」、「負責任」，「促進團結」四大元素為主，政策重點維持選戰不斷呈現的民主和平繁榮等路線。
記者陳佩君／台北報導
國安人士說明，第一元素「穩健」方面，將延續過去幾年總統蔡英文執政基礎，讓台灣不論在全球經濟或是地緣上扮演不可或缺的角色，與各方合作確保穩定現狀，現狀是面對極大的壓力，所以要維持現狀也要投入更多努力，用最穩健態度確保穩定現狀。
第二元素為「自信」，該人士提到，台灣在全球各領域表現上獲得國際社會肯定，新任總統也將展現高度的戰略自信，持續推進各項政策，國政展現創新與韌性，落實在世界上架台灣的精神，「台灣人自信是源自於努力跟良善、慷慨，國際社會有諸多肯定」。
在第三元素「承擔責任」方面，國安人士指出，新政府要對人民負責，將跟世界面對挑戰，台灣是世界良善力量，也是負責任的成員，願意積極貢獻世界，共同面對跟因應諸多挑戰，不卑不亢。
第四元素「團結」部分，該人士說，中國運用各種手段在台灣內部分化台灣社會，需要透過更多努力來團結國人、壯大國家，這些元素都是我們整體在因應未來走民主和平繁榮路線基本的態度。