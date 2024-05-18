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立院爆衝突喊話賴清德！柯文哲：民眾黨願商量　綠有找過我們嗎？

▲柯文哲出席活動時，向賴清德喊話。（圖／民眾黨提供）
▲柯文哲出席活動時，向賴清德喊話。（圖／民眾黨提供）

記者陳佩君／台北報導

立法院會昨日審查攸關國會改革的《立法院職權行使法》，朝野立委為此爆發激烈衝突。對此，民進黨主席柯文哲今（18）日批評，很難想象為什麼是執政黨在抗爭，而民眾黨是願意商量的，但2月到現在，「民進黨有來找過我們商量嗎？只有謾罵」，他呼籲，賴準總統清德應該要思考，台灣未來4年都要這樣吵吵鬧鬧嗎？

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對於昨日立院衝突，柯文哲出席台灣民眾黨基隆服務處受訪時表示，30多年前萬年老國代時期，大家或許能理解打架，但台灣民主化了，立院怎麼會發生這種事？

柯文哲表示，藍白在議場外排了2天2夜，希望拿到優先提案權，但民進黨卻用暴力插隊的方式來處理，當家不鬧事，也很難想象為什麼是執政黨在抗爭。

柯文哲也向賴清德詢問，「民進黨立法院黨團總召柯建銘代表你的想法嗎？」這是很嚴肅的題目，因為這決定未來4年朝野如何相處。

柯文哲強調，民眾黨是願意商量的，但2月到現在，「民進黨有來找過我們商量嗎？只有謾罵，不然就直接肢體衝突，這不是一個成熟民主國家應該有的現象」。

柯文哲呼籲，賴清德應該要思考，台灣未來4年都要這樣吵吵鬧鬧嗎？每個政黨都是直接面對民意，沒有人敢去推動一個民意不喜歡的法案，他相信絕大多數的案子，大家都有一個妥協的版本，可是民進黨從來不討論，每天只有謾罵，「現在又怪我們，這很奇怪」。

針對昨天有千名民眾在立院外聚集，批評藍白違反程序正義，柯文哲說，若純粹是為了政黨運作在搞衝突，也許可以動員一小部分的民眾，但是很難演變成大規模運動，因為缺乏人民的共鳴，這種事情是做不起來。

對於傳出519活動柯文哲事先並不知情，柯文哲，這是挑撥離間，黨團有提議再一起討論，外界先是挑撥他跟立委黃珊珊，現在輪到立委黃國昌，「這種挑撥離間作法都還沒有成功」。

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