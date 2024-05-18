中市人口數達285萬人　潭子戶所創意宣導趣味闖關

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吳世瑋指出，截至今年4月底台中市總人口數已達285萬人，連續23個月人口呈正成長，顯示民眾對台中市的肯定及未來發展具高度信心。市長盧秀燕上任後，積極打造幸福宜居台中，並投入更多的預算鼓勵市民婚育，包括推出主題式單身聯誼活動，提供適婚男女交友管道；舉辦市民聯合婚禮活動，贈送實用又超值好禮祝賀新人；還有「公托倍倍增」、「公幼再加量」、「親子館倍增」等政策，減輕年輕爸媽的養育負擔。
此外，顧小也要顧老，不僅恢復老人健保補助、更推動「長青學苑」、「敬老愛心卡」、「社區照顧關懷據點」、「銀髮就業計畫」等敬老福利措施，市府持續建構全齡友善的宜居環境，讓市民朋友願意在台中這座城市開啟人生的幸福篇章。
潭子戶所代理主任宋雅莉表示，戶所積極推廣檔案應用，特別安排潭子區古今地名拼圖、檔案配對等遊戲，還有超萌「凱比機器人」與民眾互動玩檔案小遊戲，讓親子動動手、動動腦，藉由輕鬆活潑、淺顯易懂的活動，提升人口政策推廣效益，同時增進家庭成員間的情感交流及緊密關係，共享溫馨歡樂的家庭時光。此次活動特別以創意簽到方式，邀請大小朋友一起作畫，畫下自己可愛的臉龐並簽上姓名，留下特別紀念。
潭子戶所說，此次活動除規劃親子闖關遊戲，還有超萌機器人擔任關主外，活動照片並同步上傳潭子戶所臉書。另為響應支持花蓮產業，此次活動宣導品特別採購花蓮伴手禮，用行動溫暖花蓮，親子完成任務後，即可兌換精美獎品，滿載而歸一起享受達成任務的成就感。