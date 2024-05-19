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大谷翔平奪打擊三冠王？日職傳奇落合博滿：打第二棒是最大障礙

▲道奇大谷翔平本季再進化，球棒超級火燙，有望挑戰打擊三冠王。（圖／美聯社／達志影像）
▲道奇大谷翔平本季再進化，球棒超級火燙，有望挑戰打擊三冠王。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

曾在日本職棒（NPB）史上三度獲得三冠王的落合博滿，退役後以監督身份帶領中日龍四度奪得央聯冠軍、一次勇奪日本一。落合博滿今（19）日在日本TBS電視台《Sunday Morning》節目上，聊到洛杉磯大谷翔平本季有望勇奪打擊三冠王的可能性，直言現在還為時過早，並指出大谷翔平打第二棒會是最大障礙。

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大谷翔平於（18）日對上辛辛那提紅人隊，擊出本季第13號全壘打，打擊率和全壘打數均躍居國聯榜首，主持人膳場貴子問到本季大谷保持好狀態的原因，落合博滿解釋說：「我認為大谷擊球都飛往中間方向，他並沒有刻意拉打，這是棒球的基本，他做好基本功，所以表現出色。」

當被問到大谷翔平是否有拿下「三冠王」的可能性時，落合表示：「是有可能，但現在討論這個還太早。」目前大谷32分打點，落後於勇士Marcell Ozuna9分，落合博滿分析表示：「打第二棒是最大障礙，因為這是並不容易累積打點的棒次。」

由於手肘動刀復健關係，今年賽季大谷翔平專職打者，本季出賽46場，擊出13支全壘打、16支二壘安打和1支三壘安打，並貢獻32分打點，打擊三圍是.350/.418/.661，並跑出11次盜壘成功。

如果大谷翔平繼續保持火熱的狀態，整季全壘打數有機會挑戰生涯最多的46支，並且有望敲出生涯新高的110分打點，盜壘次數也可能達到33次，將寫下美職生涯最佳成績。大聯盟官網透過數據預測，若大谷按照這個節奏，本季大谷的WAR值（勝場貢現值）有望達到10.7，將打破Edgar Martinez在1995年創下的7.0 WAR以及大谷自己在2023年保持的6.5 WAR紀錄。

何謂勝場貢獻值（WAR）？

WAR（Wins Above Replacement）是棒球中的一個綜合數據，用於衡量球員對球隊勝利的貢獻程度，能夠綜合衡量球員在攻擊、防守和跑壘等方面的貢獻，並考慮到不同位置和環境的影響。該數據在現代棒球數據分析中佔有重要地位，是幫助球團更快分析一名球員的貢獻。

日本職棒傳奇名將落合博滿

落合博滿1953年12月9日出生於日本秋田縣南秋田郡若美町，為現今的男鹿市，是前日本職棒選手，擔任內野手。他曾效力於羅德獵戶星隊、中日龍、讀賣巨人及北海道日本火腿鬥士等隊伍。落合博滿是日本職棒史上唯一三次獲得三冠王頭銜的選手，這也使他成為日本職棒史上獲得最多三冠王稱號的選手之一，退役後曾擔任中日龍隊的監督，並於2011年入選日本野球殿堂。

▲前中日龍隊監督落合博滿。（圖／美聯社／達志影像）
▲前中日龍隊監督落合博滿。（圖／美聯社／達志影像）
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