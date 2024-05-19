大谷翔平奪打擊三冠王？日職傳奇落合博滿：打第二棒是最大障礙

我是廣告 請繼續往下閱讀
當被問到大谷翔平是否有拿下「三冠王」的可能性時，落合表示：「是有可能，但現在討論這個還太早。」目前大谷32分打點，落後於勇士Marcell Ozuna9分，落合博滿分析表示：「打第二棒是最大障礙，因為這是並不容易累積打點的棒次。」
由於手肘動刀復健關係，今年賽季大谷翔平專職打者，本季出賽46場，擊出13支全壘打、16支二壘安打和1支三壘安打，並貢獻32分打點，打擊三圍是.350/.418/.661，並跑出11次盜壘成功。
如果大谷翔平繼續保持火熱的狀態，整季全壘打數有機會挑戰生涯最多的46支，並且有望敲出生涯新高的110分打點，盜壘次數也可能達到33次，將寫下美職生涯最佳成績。大聯盟官網透過數據預測，若大谷按照這個節奏，本季大谷的WAR值（勝場貢現值）有望達到10.7，將打破Edgar Martinez在1995年創下的7.0 WAR以及大谷自己在2023年保持的6.5 WAR紀錄。
何謂勝場貢獻值（WAR）？
WAR（Wins Above Replacement）是棒球中的一個綜合數據，用於衡量球員對球隊勝利的貢獻程度，能夠綜合衡量球員在攻擊、防守和跑壘等方面的貢獻，並考慮到不同位置和環境的影響。該數據在現代棒球數據分析中佔有重要地位，是幫助球團更快分析一名球員的貢獻。
日本職棒傳奇名將落合博滿
落合博滿1953年12月9日出生於日本秋田縣南秋田郡若美町，為現今的男鹿市，是前日本職棒選手，擔任內野手。他曾效力於羅德獵戶星隊、中日龍、讀賣巨人及北海道日本火腿鬥士等隊伍。落合博滿是日本職棒史上唯一三次獲得三冠王頭銜的選手，這也使他成為日本職棒史上獲得最多三冠王稱號的選手之一，退役後曾擔任中日龍隊的監督，並於2011年入選日本野球殿堂。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁