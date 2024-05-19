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林正英最帥徒弟秋生現在長這樣！61歲錢小豪患病暴瘦、10年沒性愛

▲港片《殭屍先生》中演出林正英徒弟的錢小豪（飾演秋生），因病暴瘦現況曝光。（圖／小紅書）
▲港片《殭屍先生》中演出林正英徒弟的錢小豪（飾演秋生），因病暴瘦現況曝光。（圖／小紅書）

記者黃雅琪／綜合報導

今年61歲的港星錢小豪（原名錢嘉華），因與林正英、許冠英合作主演「殭屍」系列電影，包括《殭屍先生》、《殭屍至尊》、《新殭屍先生》，飾演「秋生」一角走紅，更是80年代的帥氣小生。近日錢小豪唱歌的片段在社群平台瘋傳，患有慢性病的他整個人暴瘦許多，令人憂心他健康狀況。

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錢小豪在KTV開唱鄧麗君經典歌曲〈月亮代表我的心〉的影片，近日在社群平台瘋傳，影片中的他白髮蒼蒼，身穿T-Shirt、牛仔長褲，拿著麥克風賣力演唱，唱到脖子青筋都浮出來了！錢小豪近年因為患上高血壓、膽固醇疾病，身形逐漸消瘦，如今暴瘦模樣再曝光，網友也憂心他健康問題。

▲錢小豪身形消瘦，健康狀況引外界憂心。（圖／小紅書）
▲錢小豪身形消瘦，健康狀況引外界憂心。（圖／小紅書）
▲錢小豪當年飾演「秋生」一角，帥氣外型風靡萬千少女。（圖／小紅書）
▲錢小豪當年飾演「秋生」一角，帥氣外型風靡萬千少女。（圖／小紅書）
錢小豪經歷過2段婚姻，前妻為郭秀雲，兩人於1989年在泰國拍攝電影《奪寶俏佳人》定情，1990年5月在澳洲結婚，婚後育有一名兒子錢景峰（原名錢浩然），最終於1993年3月離婚。錢小豪現任妻子為前香港電台DJ丘倩鳴，2001年結婚、育有1子錢穎德；錢小豪更曾透露，他與丘倩鳴已經10年沒有性生活，晚年日子似乎不太順心。

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