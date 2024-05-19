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520前夕！中國對台日美發動反傾銷調查　經濟部回應了

▲經濟部。經濟部回應，將協助業者因應，啟動分散市場拓銷，以及低碳智慧轉型、跨入半導體材料供應。（圖／記者陳明中攝，2024.03.22）
▲經濟部。經濟部回應，將協助業者因應，啟動分散市場拓銷，以及低碳智慧轉型、跨入半導體材料供應。（圖／記者陳明中攝，2024.03.22）

記者許若茵／台北報導

520總統就職典禮前夕，中國商務部19日公布，即日起將對原產於台灣、美國、日本、歐盟的進口共聚聚甲醛進行反傾銷立案調查。對此，經濟部回應，將協助業者因應，啟動分散市場拓銷，以及低碳智慧轉型、跨入半導體材料供應。

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中國商務部19日於官網刊載「關於對原產於歐盟、美國、台灣地區和日本的進口共聚聚甲醛（Polyformaldehyde Copolymer）進行反傾銷立案調查的公告」。公告中指出，4月22日收到雲南雲天化股份有限公司、國家能源集團寧夏煤業有限責任公司、開封龍宇化工有限公司等6家公司，代表中國「共聚聚甲醛產業」正式提交的反傾銷調查申請。

公告稱，據申請人提供的證據和商務部初步審查，依據反傾銷條例第16條規定，決定自5月19日起對原產於歐盟、美國、台灣和日本的進口共聚聚甲醛進行反傾銷立案調查。

經濟部回應，本次遭調查的聚甲醛(POM)為熱塑性的工程塑膠用於小齒輪、刀柄、緊固件等工程零件，也被應用於汽車和消費電子產業。台灣出口至中國市場約4.7萬噸(0.79億美元)，在中國市場占比略小於歐盟、韓國、美國，略多於德國、日本，但各國比例相差不大。

經濟部指出，中國大陸2017年已對韓國、泰國、馬來西亞的聚甲醛產品課徵反傾銷稅，此次又對歐盟、美國、台灣及日本發起調查，後續將由貿易署聯繫業者，把握調查案時效提出調查意見，協助業者後續的貿易救濟，同時啟動異業結盟拓展海外市場，就既有市場、新興市場展開拓銷協助。此外，經濟部也將持續協助石化業低碳智慧轉型，朝泛用型材料升級為特殊高規材料，並促成跨入半導體材料供應。

經濟部說明，台灣生產聚甲醛出口中國，佔總出口市場的六成，其他市場則是越南、土耳其、印度 。以2021年至2023年統計來看，占中國大陸聚甲醛總進口值約12.7%至14.1%間，為中國大陸第4大進口來源，次於歐盟、韓國、美國。由於相近的出口競爭對手皆面對反傾銷稅或反傾銷調查的情勢，經濟部除積極協助業者應訴，同時密切關注後續發展，並於今年下半年即啟動新興市場拓銷工作。

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