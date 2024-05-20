國台辦批賴清德就職演說：暴露台獨工作者本性 陸委會說話了
總統賴清德今（20）日在就職演說，提出「兩岸互不隸屬」的說法後，不只觀光股價大跌，中國大陸國台辦發言人陳斌華也痛批，「台灣地區領導人」的講話，「釋放了謀獨挑釁、破壞台海和平穩定的訊號」，暴露「台獨工作者的本性」。對此，陸委會回應表示，政府將持續推動兩岸事務，維護台海和平穩定現狀。
記者呂炯昌／台北報導
陸委會表示，賴清德今日就任中華民國第十六任總統，再次彰顯台灣民主成就，獲得國際社會的一致肯定，政府將持續捍衛國家主權及自由民主憲政體制，並將遵循台灣主流民意，以自信、穩健、負責任、團結的態度，推動兩岸事務，維護台海和平穩定現狀。
陸委會指出，賴清德今日談話仍呼籲兩岸應以人民福祉為最高考量，追求台海和平、互利互惠、共存共榮，已釋出最大的善意，期盼中方用心體會，與我方相向而行，以回應雙方民意及國際社會的期待。有關賴清德倡議兩岸可先從恢復觀光旅遊及學位生來台就學開始，一起追求和平共榮，陸委會將與相關部會審酌情勢發展，共同研議後續作為，推動穩健有序、互惠互利的雙邊往來，逐步累積善意。
陸委會表示，未來政府將密切觀察台海情勢變化，依據中華民國憲政體制與相關法規，審慎推動對等尊嚴、健康有序的兩岸交流。