行政院南部聯合服務中心執行長就職 許乃文：視民如親
總統當選人賴清德5月20日就職，新內閣成員一一確定，懸缺已久的行政院南部聯合服務中心執行長由副執行長許乃文陞任，並於今(21)日舉行就職典禮。許乃文表示，520總統就職演說中重要國內民生政策內容，是該中心未來推動業務方向的重點，例如：「對於人民將『行公義，好憐憫，存謙卑的心』，『視民如親』，不愧於每一份信賴與託付。」
記者郭凱杰／高雄報導
許乃文期勉中心同仁對南部民眾的陳情案及證照申請案，要基於同理心妥善的提供最便捷、親切的服務。尤其近來越來越多來中心趕辦證照的民眾，應加速審查流程及營造友善的洽公空間。
許乃文也以總統賴清德提到的面對氣候危機，大家必須堅定地落實2050淨零轉型、全力推動台灣成為「人工智慧之島」。發展創新驅動的經濟模式，透過數位轉型，以及淨零轉型的雙軸力量，來協助中小企業升級轉型。
同時持續改善投資環境，歡迎台商回台投資，鼓勵在地的企業擴大投資，根留台灣。幼托、長照、社會住宅等服務要延續擴大；物價、房價、貧富差距等問題，要不斷改善；食品安全、道路安全、校園安全、社會安全網等保障，要持續強化。
許乃文期盼中心同仁對地方政府的基層建設及跨域需協助事項，要積極協調中央相關主管機關及國營事業予以協助。中心將安排訪視各部會所屬南部機關，以協調解決各機關跨域問題，並建立業務合作關係。並密切與各部會新任首長建立更密切的聯繫關係，除了持續協助向南部民眾政策宣導外，對於南部未來推動的重大建設，主動邀請中央各部會來現勘及舉辦規劃及執行進度說明會等。