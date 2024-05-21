中捷傳砍人案！侯友宜下令「捷運加強維安」：安全防禦刻不容緩
今（21）日上午11時許，台中捷運驚傳砍人案，一名罹患思覺失調症的20歲洪姓男子，涉嫌持刀砍傷捷運乘客，民眾發現後激烈抵抗，抓頭髮或用雨傘追打，合力制服持刀的洪男。對此，新北市長侯友宜除祈願傷者早日康復，他在第一時間也要求新北捷運公司必須全面加強檢視安全維護機制以及相關處置作為，大眾運輸安全防禦機制刻不容緩。
記者呂炯昌／台北報導
侯友宜表示，今天午間，台中捷運發生令人震驚的持刀傷人案，祈願傷者早日康復，他了解民眾憂心，第一時間就要求新北捷運公司必須全面加強檢視安全維護機制以及相關處置作為，大眾運輸安全防禦機制刻不容緩。
侯友宜指出，為了預防突發事件，他在新北市多年以來一直要求交通局、警消和捷運公司必須完善捷運系統內面對突發危安事件的垂直與橫向緊急通報聯繫、旅客疏散及傷患處理機制；包括行控中心指揮調度、運務員及站務員的訓練以及捷運警察的快速反應都是必要之務，絕對要確保乘客的人身安全。
另外，侯友宜也表示，19日基隆傳出的殺人未遂戒護犯逃脫事件，在基隆警方緊急追查足跡後，一度發現嫌犯疑似搭車逃往八斗子、瑞芳方向，他得知消息後，也立刻要求新北警察局全力協助基隆警方查緝，並提醒所有第一線員警提高警覺注意自身安全，教育局也已經即刻同步加強校園巡查，守護學童安全。侯友宜強調，守護市民生命安全，市府團隊責無旁貸。