Ozone自爆私下互摸「私密部位」舒壓！佳辰1部位超硬 按了叫不停
人氣男團Ozone周子翔、李哲言、林佳辰、林煥鈞、周祖安、黃文廷，今（22）日出席「World Top」台北小巨蛋演唱會暨記者會，團員們每天魔鬼訓練鍛鍊體能，佳辰講到激動處還忍不住落淚：「想到一路上，受到粉絲和朋友的支持。」感情超好的他們私下早已坦誠相見，常常幫佳辰按摩屁股的文廷透露：「邊按他邊叫，佳辰身體很硬，特別是大腿的部分都沒有放鬆。」
記者黃雅琪／台北報導
Ozone出道僅僅1年半，就成為第一組站上小巨蛋舉辦萬人售票演唱會的新生代男團，要在3個月的時間內，達成各項里程碑，體能要完跑500公里、練舞要達到20000分鐘，平均每天練舞4小時才能達成，而唱歌目標則是要練唱到達100小時。儘管攻頂目標難度高，但Ozone為了在小巨蛋舞台達到最完美的成果，每天挑戰極限，屆時將在近3小時的演出中，大跳50首歌曲、熱舞156分鐘，嗨翻全場。
哲言表示，在團員們分別提出對於演唱會的想法過程中，他也逐漸學會如何整合、有效溝通，但有時候因為自己練舞不順利，會自責到捶牆壁發洩情緒；佳辰則被團員們爆料，是所有人當中個性最「固執」的人，發生衝突的時候會擺臭臉說：「我要回家了！」但他本人則是反駁說：「其實我這樣說，是希望有人能攔住我！」展現出傲嬌的一面。Ozone「World Top」台北小巨蛋演唱會，6月1日中午12點啟售、8月3日開唱。