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遭控訴抄襲NewJeans　ILLIT公司「Belift Lab」正式提告閔熙珍

▲閩熙珍（左）多次指控ILLIT（右）抄襲NewJeans，ILLIT所屬的經紀公司「BELIFT LAB」今（22）日也正式向閩熙珍提告。（翻攝自閔惜珍IG、ILLIT X）
▲閩熙珍（左）多次指控ILLIT（右）抄襲NewJeans，ILLIT所屬的經紀公司「BELIFT LAB」今（22）日也正式向閩熙珍提告。（翻攝自閔惜珍IG、ILLIT X）

記者張一笙／綜合報導

「HYBE娛樂」旗下子公司「BELIFT LAB」今（22）日宣布，已經正式向法院提交對閔熙珍的起訴書。閔熙珍是NewJeans所屬的「ADOR」經紀公司的公司代表，她被「BELIFT LAB」以妨礙業務與毀損名譽提出告訴，原因是她多次對外宣稱「Belift Lab」旗下女團ILLIT多次抄襲NewJeans。

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▲ILLIT多次遭閔熙珍控訴抄襲NewJeans，ILLIT所屬經紀公司「BELIFT LAB」今日正式向閔熙珍提告。（圖／翻攝自ILLIT官方X）
▲ILLIT多次遭閔熙珍控訴抄襲NewJeans，ILLIT所屬經紀公司「BELIFT LAB」今日正式向閔熙珍提告。（圖／翻攝自ILLIT官方X）
「HYBE娛樂」上月才對閔熙珍以涉嫌奪取公司經營權提告，隨後閔熙珍召開記者會，聲稱「HYBE娛樂」子公司「BELIFT LAB」近期推出的女團ILLIT是抄襲她創建的女團NewJeans，閔熙珍控訴ILLIT不論是舞蹈、服裝、概念等風格，都是抄襲NewJeans所製作的團體。

今日，「BELIFT LAB」也對外發布聲明表示：「閔代表方主張的ILLIT涉嫌抄襲並非事實，本社已提供可證明閔代表所訴與事實不符的證據。」聲明中也提到：「團體概念是否抄襲知識產權並非以個人單方面的認知，而是應該根據合理標準及程序來判斷。而本社因為（閔熙珍）無差別的臆測與虛假事實，讓藝人與職員們的努力及成果受到貶低與質疑，本社對此深表遺憾。」

▲「BELIFT LAB」正式向閔熙珍提出告訴。（圖／翻攝自「BELIFT LAB」X）
▲「BELIFT LAB」正式向閔熙珍提出告訴。（圖／翻攝自微博）
「BELIFT LAB」也提到，雖然案件本質與ILLIT無關，但ILLIT的成員們卻因此遭受嚴重的批評、謾罵與人身攻擊，因此希望不論是粉絲或是民眾，都停止對ILLIT的無差別侮辱、惡意誹謗、散布虛假事實及損害名譽等攻擊。

「ADOR」代表閔熙珍自4月22日與「HYBE娛樂」決裂至今剛好一個月，期間閔熙珍與「HYBE娛樂」已進行多次交手，除了揚言要帶著NewJeans出走，也表示「HYBE娛樂」一直在抄襲她的概念創建團體。「HYBE娛樂」也指控閔熙珍涉嫌奪權，還疑似將公司機密洩漏給外人，雙方之間攻防不斷，各說各話。

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