一粒簽名球買賣泛濫！姐姐Threads上幫澄清：看起來都不像她簽的
台鋼啦啦隊Wing Stars人氣女神「一粒」人氣持續高漲，未料近期在蝦皮、臉書社團上陸陸續續有人將一粒的簽名球拿出來賣，引發不少爭議。昨（22）日，一粒的姊姊Joy在社群平台上透露她與妹妹的聊天過程，表示：「網路上好多在賣的簽名球看起來都不像她簽的」，並要粉絲們注意不要受騙。
記者張一笙／綜合報導
一粒本名趙宜莉，因為外型神似藝人黑嘉嘉而爆紅，她的「葉保弟應援曲」直拍影片，也因為洗腦的旋律加上魔性的舞步，火遍整個IG及YouTube頻道，吸引不少粉絲爭相轉載、模仿，就連日本AV女優也跟風模仿。
由於一粒的爆紅，讓不少粉絲紛紛都想盡辦法想獲得她的簽名，因此，有不少不肖商人透過轉賣、低收高賣，甚至偽造等手段在網路上販售一粒簽名球。一粒的姐姊Joy昨日在Threads上透露她與妹妹的聊天過程，表示：「妹妹說，網路上好多在賣的簽名球，看起來都不像他她的，大家自己注意！」
不少粉絲看到以後紛紛留言表示：「最好的抵制就是不要買那些簽名球」、「沒人願意見到自己真心簽的球被別人當作生財工具」、「到底誰會笨到買簽名球啦」、「網路上的圖片比對下來確實有幾張的起筆和筆觸都不對」、「簽名就是要享受那個過程而不是花錢去買」
不過也有粉絲表示：「覺得這樣很好啊！就智商稅，就是因為有這些盤子才會有那麼多蟑螂」，事實上，隨著中職啦啦隊爆紅，不少人透過限定商品轉賣、販售周邊商品、轉賣簽名等方式試圖從中獲利，被稱為「簽名蟑螂」。近年來，甚至有人開始模仿球員、女孩、名人的簽名，試圖以非法手段賺取獲利，衍生不少社會亂象。