黃勇傳積欠212萬債務？前統一獅球員方昶詠質疑：感覺都在胡扯

Tim Duncan久違現身！談板凳「微笑」被吹技犯：記憶最深刻的畫面

▲NBA聖安東尼奧馬刺隊傳奇球星「石佛」Tim Duncan，久違出現在螢光幕前，他登上了由前NBA球員Richard Jefferson所主持的節目，雙方也談到了過去Duncan在板凳席上，因「微笑」被吹技術犯規的經典畫面。（圖／取自社媒X）
▲NBA聖安東尼奧馬刺隊傳奇球星「石佛」Tim Duncan，久違出現在螢光幕前，他登上了由前NBA球員Richard Jefferson所主持的節目，雙方也談到了過去Duncan在板凳席上，因「微笑」被吹技術犯規的經典畫面。（圖／取自社媒X）

記者陳品翔/綜合報導

Duncan久違出現在螢光幕前！NBA美國職籃聖安東尼奧馬刺隊傳奇球星「石佛」Tim Duncan，個性相當低調，自從退役之後就鮮少出現在螢光幕前，往往要看到他的身影，可能只有在馬刺主場才有機會見到。而稍早他也登上了由前NBA球員Richard Jefferson所主持的節目，談到了過去最為人的一幕，就是坐在板凳席上「微笑」被吹技術犯規，Duncan對此也表示，「那是我記憶最深刻的一個比賽瞬間！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
Tim Duncan稍早登上由Richard Jefferson 所主持的《The Richard & Larry Show》 節目專訪，期間Jefferson也談到了Duncan曾坐在板凳席上因為「微笑」，而被吹判技術犯規，最終則被罰出場的經驗。

Jefferson節目上先虧Duncan　稱他是史上唯一微笑被吹技犯

Richard Jefferson首先說到：「我知道你與一些著名裁判，都有著非常複雜的經驗和關係，例如Joseph Crawford。你是NBA史上唯一一位，因為在替補席上微笑被吹技術犯規，最終又被罰出場的球員。你能再回顧一下和解釋那個瞬間嗎？」

Duncan直言裁判當時不喜歡他笑　經典畫面令他記憶深刻　

Tim Duncan則是笑著看完這段「經典畫面」，並說到：「那場比賽十分激烈，然後事情就這樣發生了，有很多情緒在裡面吧，他（Joseph Crawford）不太喜歡我笑。現在我已經釋懷並很享受那個時刻了，是的，那也是我記憶最深刻的一個比賽時刻。

而Jefferson隨後則問到Duncan，自從高掛球鞋之後，自己對於成功的定義有改變嗎？Duncan則回答：「教育好孩子們。」不過他仍舊相當低調，談論到孩子們的話題時，Duncan則是不願意多談太多。

而Tim Duncan由於沒有個人的社群帳號，所以外界很難一窺他退休後的生活，不過Duncan退休後最為人熟知的，就是他相當熱愛車子，同時也很喜歡改裝各式各樣不同車款，甚至還為此開了一間修車工廠，也被球迷笑稱為「修車師傅」。據說Duncan還擁有GT-R、雪弗蘭Camaro等經典車款，他也曾在訪問中透露，之所以對於這些車款相當熱愛，其實某方面也是受到電影《玩命快遞》、與相當知名的《玩命關頭》系列所影響。


Wembanyama新秀入選防守第一隊！史上第一人　超越前輩Tim Duncan

NBA／Wembanyama轟31分率馬刺117：105溜馬　創紀錄、比肩 Duncan

法國男籃公布巴黎奧運12人名單！馬刺「新人王」Wembanyama領軍

Wembanyama潛力巨大！有人想和他抱團　馬刺在NBA越來越有吸引力

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生