Tim Duncan久違現身！談板凳「微笑」被吹技犯：記憶最深刻的畫面

我是廣告 請繼續往下閱讀
Jefferson節目上先虧Duncan 稱他是史上唯一微笑被吹技犯
Richard Jefferson首先說到：「我知道你與一些著名裁判，都有著非常複雜的經驗和關係，例如Joseph Crawford。你是NBA史上唯一一位，因為在替補席上微笑被吹技術犯規，最終又被罰出場的球員。你能再回顧一下和解釋那個瞬間嗎？」
Duncan直言裁判當時不喜歡他笑 經典畫面令他記憶深刻
Tim Duncan則是笑著看完這段「經典畫面」，並說到：「那場比賽十分激烈，然後事情就這樣發生了，有很多情緒在裡面吧，他（Joseph Crawford）不太喜歡我笑。現在我已經釋懷並很享受那個時刻了，是的，那也是我記憶最深刻的一個比賽時刻。」
而Jefferson隨後則問到Duncan，自從高掛球鞋之後，自己對於成功的定義有改變嗎？Duncan則回答：「教育好孩子們。」不過他仍舊相當低調，談論到孩子們的話題時，Duncan則是不願意多談太多。
而Tim Duncan由於沒有個人的社群帳號，所以外界很難一窺他退休後的生活，不過Duncan退休後最為人熟知的，就是他相當熱愛車子，同時也很喜歡改裝各式各樣不同車款，甚至還為此開了一間修車工廠，也被球迷笑稱為「修車師傅」。據說Duncan還擁有GT-R、雪弗蘭Camaro等經典車款，他也曾在訪問中透露，之所以對於這些車款相當熱愛，其實某方面也是受到電影《玩命快遞》、與相當知名的《玩命關頭》系列所影響。