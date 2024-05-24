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建案吊臂砸中捷釀1死14傷！交通部修法「捷運兩側高空吊掛規範」

▲台中捷運行駛到豐樂公園站附近，遭工地鋼樑砸中，車頭毀損嚴重。（圖／民眾提供）
▲台中捷運行駛到豐樂公園站附近，遭工地鋼樑砸中，車頭毀損嚴重。（圖／民眾提供）

記者林莞茜／綜合報導

去（2023）年5月，興富發建案工程車吊臂掉落、砸中行駛中的台中捷運，造成1死、15傷慘案；交通部今(24）日公告修正「大眾捷運系統兩側禁建限建辦法」，增訂高空吊掛作業應提出安全影響評估，明定作業計劃要包含高空吊掛作業、區域範圍、位置和時間等，預計最快下半年發文地方政府實施。

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交通部表示，基於公共安全，強化防護捷運沿線兩側高架路段捷運設施之高空吊掛作業監督管理作為，以及建立巡查機制，因此修正「大眾捷運系統兩側禁建限建辦法」，其中申請建造執照審核規定，為強化高空吊掛作業審查，增訂高空吊掛作業亦應提出安全影響評估報告。

▲10日台中捷運列車遭施工吊車的吊臂砸中之意外，鋼架更直接「貫穿」列車車廂。（圖／翻攝TCPB 局長室臉書）
▲台中捷運列車遭施工吊車的吊臂砸中之意外，鋼架更直接「貫穿」列車車廂。（圖／翻攝TCPB 局長室臉書）
交通部也修法增訂施工計畫應載明高空吊掛作業行為之區域範圍及與捷運設施相 關之位置、內容、時間、機具及安全防護措施等，並明定作業計畫應包含高空吊掛作業。

考量捷運工程實務上由地方政府捷運局等機關主辦，交通部將捷運工程建設機構文字酌修為「捷運工程建設機關(構)」，以保持執行單位彈性；並增訂捷運工程建設機關及捷運營運機構，應訂 定本辦法劃定之禁建、限建範圍之巡查項目、頻率及基準，並適時建立聯合稽查機制，辦理定期巡查。

鑑於全國各捷運系統環境條件有別，交通部也增訂審查作業基準由中央主管機關定之，但當地直轄市或縣市政府另有規定者，從其規定。相關法規將預告60天蒐集各界意見，若順利的話，最快今年下半年可發文地方政府實施。

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