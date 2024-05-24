秋山幸二當富邦悍將客座教練？親自教打擊　郭泰源狂虧：他是妖怪

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秋山幸二在日職就是傳奇名將，生涯累積2157支安打，是名球會會員，累積437支全壘打，還有303次盜壘，曾多次帶領西武獅隊奪冠，加上軟銀鷹隊他也曾任監督完成2次日本一總冠軍，郭泰源也在2012年到2014年擔任投手教練，跟他一起為軟銀鷹隊奪冠。
被問到為何會來台？秋山幸二笑答：「因為我們是朋友」，兩人過去住在同一棟大樓，一人住一樓，另一位住三樓，兩人就會邊聊天，串門子，感情很好。
秋山表示，自己也很久沒有來台灣了，覺得很想念，剛好有這次機會接到邀約就決定來了。被問到想去哪裡、吃些什麼？他笑答：「我只要待在這裡就好了，想吃什麼，他（郭泰源）都會準備，昨晚台灣菜很好吃。」
秋山維持健康體態 跟選手時期一樣
秋山幸二雖已62歲，但體格幾乎近似選手時期，他雖說沒在訓練，但訓練已經融入日常生活之中，「光是站的姿勢、拿東西時，使用到的肌肉都會去注意到，還有吃東西也是，從選手時期就是只吃八分飽。」轉頭看看郭總，忍不住開起好友的玩笑，「他就是有點喝太多，肚子都跑出來了。」
被問到在OB賽久違看到郭泰源投球，秋山先是虧郭總：「球速很慢」，但還是看得出來是好選手，他說：「以前在中外野看他投球，球真的很厲害，選手隨著年紀增長，都會有點不一樣。但曾留下輝煌成績的選手，回過頭看，真的不會有太大改變，就像球技已經融入身體一樣，希望年輕選手也可以努力練習做到這樣。」
秋山幸二也親自指導李宗賢、范國宸等好手，李宗賢表示：「秋山幸二就像是傳奇球星，過去在電動（實況野球）中有用過他，真的很強，不是S就是A，能力值爆表，我很榮幸被他指導。」