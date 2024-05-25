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台南鹽水離奇命案！2父子談判爆衝突　30歲男捅人後再自刺胸口亡

▲住在學甲區的莊姓、郭姓父子日前因細故互看不順眼，昨天相約談判卻演變成互毆，其中一名郭姓男子在持刀傷人後自刺胸口身亡。（圖／翻攝畫面）
▲住在學甲區的莊姓、郭姓父子日前因細故互看不順眼，昨天相約談判卻演變成互毆，其中一名郭姓男子在持刀傷人後自刺胸口身亡。（圖／翻攝畫面）

記者陳苾暐/綜合報導

台南鹽水區傳出一起凶殺案，住在學甲區的莊姓、郭姓父子日前因細故互看不順眼，其中莊姓父子便在昨（24）日下午前往郭父擔任廟公的小廟要求道歉，但雙方見面後立刻爆發口角，並持剪刀、球棒展開互毆，期間郭男除砍傷莊男外，也意外割傷勸架的父親，沒想到郭男見狀竟持刀往自己胸口猛刺，送醫搶救宣告不治。

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據了解，昨天下午2時許莊姓父子跑到位於鹽水區一間廟宇，要求72歲郭父出面道歉，但過程中雙方父子卻從口角演變成全武行，在廟內持球棒、剪刀互相攻擊，導致莊男（29歲）頭部及腹部受有刀傷，郭父也在衝突時手部遭割傷濺血。

豈料郭男（30歲）見莊男倒地後，竟立刻拿刀捅向自己胸部，警消趕抵時已失去呼吸心跳，雖第一時間送往醫院救治，不過仍因氣血胸宣告不治，至於莊男則無生命危險，詳細事發原因還有待進一步釐清。

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