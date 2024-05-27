影／獨行俠G3折損內線大將！Dereck Lively II「腦震盪協議」退場

路跑／國家地理雜誌「世界海洋日路跑」周日開跑！賽事資訊一次看

▲《國家地理》舉辦的「世界海洋日路跑」在今年邁入第10屆，將在2024年6月2日，也就是本周日開跑。（圖／翻攝自國家地理雜誌官網）
▲《國家地理》舉辦的「世界海洋日路跑」在今年邁入第10屆，將在2024年6月2日，也就是本周日開跑。（圖／翻攝自國家地理雜誌官網）

記者林之越/綜合報導

「世界海洋日路跑」將在本周日開跑！《國家地理》雜誌每年最受歡迎的運動盛事「世界海洋日路跑」邁入第10屆，今年也將於2024年6月2日在宜蘭壯圍沙丘生態園區開跑。希望透過路跑，凝聚群眾關注海洋保育在地守護計畫、友善親近海洋生物，並為支持永續海洋而跑

我是廣告 請繼續往下閱讀
賽事官方表示，今年的主題動物「鯨鯊」是世界最大的魚類鯨鯊，在2020年6月被列為臺灣的海洋保育類物種，仍持續受到船隻撞擊、混獲與漁網纏繞等人類漁業活動的因素威脅，希望透過號召跑友們，喚醒民眾對海洋的保護意識。

本屆路跑組別分別有10KM組、4KM組、4KM親子組，其中4KM路線經過壯圍海岸林生態復育沙灘，沿線景色美不勝收，吹著涼爽海風、遠眺龜山島。當日活動現場有《國家地理雜誌》主題專區，提供各式主題相關資訊與書籍，還有教育推廣夥伴綠色和平基金會、自然野趣等特色攤位活動。以下《NOWnews今日新聞》就整理賽事的相關資訊提供給讀者。


📌「世界海洋日路跑」賽事資訊

賽事日期：2024年6月2日（日）

賽事時間：早上5:30-早上10:30

賽事地點：宜蘭縣壯圍鄉壯圍沙丘旅遊服務園區


4K組

集合時間：2024年6月2日（日）早上6:20


4Ｋ親子組

集合時間：2024年6月2日（日）早上6:30


10Ｋ組

集合時間：2024年6月2日（日）早上6:40


📌「世界海洋日路跑」賽事路線圖

4K組＆4Ｋ親子組

活動路線：壯圍沙丘旅遊服務園區(起點)→(右轉)濱海自行車道→(左轉)壯圍海岸林生態復育沙灘→沙灘路線→(左轉)壯圍沙丘旅遊服務園區(終點)

▲《國家地理》舉辦的「世界海洋日路跑」，4K組與4K親子組的路線圖。（圖／翻攝自國家地理雜誌官網）
▲《國家地理》舉辦的「世界海洋日路跑」，4K組與4K親子組的賽事路線圖。（圖／翻攝自國家地理雜誌官網）

10Ｋ組

活動路線：壯圍沙丘旅遊服務園區(起點)→(右轉)壯濱路二段(台2線)→(左轉)東西九路→(左轉)宜蘭河左岸堤防(過台7橋下上河堤)→(左轉)濱海自行車道→(左轉)壯圍沙丘旅遊服務園區(終點)

▲《國家地理》舉辦的「世界海洋日路跑」，10K組的賽事路線圖。（圖／翻攝自國家地理雜誌官網）
▲《國家地理》舉辦的「世界海洋日路跑」，10K組的賽事路線圖。（圖／翻攝自國家地理雜誌官網）

📌「世界海洋日路跑」賽事物資包＆贈品

本次「世界海洋日路跑」的賽事物資維持簡約風格，不論在紀念跑衣、漁夫帽或紀念斜背包上都以賽事主題的鯨鯊作為主視覺設計，也相當適合日常使用。

▲「世界海洋日路跑」的10K組參賽者，可以獲得的物資包含紀念跑衣、紀念漁夫帽、國家地理雜誌1本，以及多功能織帶和完賽獎牌。（圖／翻攝自國家地理雜誌官網）
▲「世界海洋日路跑」的10K組參賽者，可以獲得的物資包含紀念跑衣、紀念漁夫帽、國家地理雜誌1本，以及多功能織帶和完賽獎牌。（圖／翻攝自國家地理雜誌官網）
在4Ｋ和10Ｋ組別的部分，參賽物資包含紀念跑衣、紀念漁夫帽、國家地理雜誌1本，以及多功能織帶和完賽獎牌。而4Ｋ親子組的部分，則會有2件紀念跑衣、國家地理雜誌1本、紀念斜背包1個，還有2份多功能織帶和完賽獎牌。

▲「世界海洋日路跑」的4K親子組參賽者，可以獲得的物資包含2件紀念跑衣、國家地理雜誌1本、紀念斜背包1個，還有2份多功能織帶和完賽獎牌。（圖／翻攝自國家地理雜誌官網）
▲「世界海洋日路跑」的4K親子組參賽者，可以獲得的物資包含2件紀念跑衣、國家地理雜誌1本、紀念斜背包1個，還有2份多功能織帶和完賽獎牌。（圖／翻攝自國家地理雜誌官網）

📌「世界海洋日路跑」交通資訊

賽事的會場地址為宜蘭縣壯圍鄉壯濱路二段196巷18號，除了透過自行開車、大眾交通抵達外，大會也提供接駁車，但視當初報名時加購人數及當天排隊人數而定。


大眾交通（官網提供）：

  1. 搭乘台灣好行-壯圍沙丘線綠18 (頭城火車站─宜蘭轉運站)至壯圍沙丘旅遊服務園區站下車。
  2. 搭乘宜蘭勁好行 791線(宜蘭火車站─城仔)至壯圍沙丘旅遊服務園區下車。
  3. 搭乘國光客運1787(宜蘭—東港)至壯圍沙丘旅遊服務園區下車。
  4. 搭乘國光客運1788(宜蘭—大福)至壯圍沙丘旅遊服務園區下車。
※ 以上發車時間皆為活動日(例假日)發車時間，周一至周五(平日)發車時間請以各客運業者公告為主


大會接駁車：

長程接駁

  1. 上下車地點：台北火車站東三門右前側路口 (靠近捷運台北車站M4出口)
  2. 費用：400元/人
  3. 去程發車時間：04:30-05:00 (坐滿發車，實際車輛數及發車間隔時間視加購人數及當天排隊人數而定，主辦單位有權調整)
  4. 回程發車時間：09:30-10:30 (坐滿發車，實際車輛數及發車間隔時間視加購人數及當天排隊人數而定，主辦單位有權調整)

短程接駁

  1. 上下車地點：宜蘭轉運站 (林森路、轉運站停車站對面)
  2. 費用：100元/人
  3. 去程發車時間：05:10-06:10 (每班間隔約10~15分鐘發車，實際車輛數及發車間隔時間視加購人數而定，主辦單位有權調整)
  4. 回程發車時間：09:30-10:30 (每班間隔約10~15分鐘發車，實際車輛數及發車間隔時間視加購人數而定，主辦單位有權調整)

寶礦力路跑六年祭開放報名！賽後豪華抽獎　Apple系列產品帶回家

路跑／倒數4天！海綿寶寶25周年夜跑太熱門　報名提前至5／23截止

路跑／「ZEPRO RUN半程馬拉松」本周日開跑！完整賽事資訊一次看

路跑／一起成為超級賽亞人！「七龍珠Z路跑」9月開跑　5/22搶先報

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載