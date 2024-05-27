路跑／國家地理雜誌「世界海洋日路跑」周日開跑！賽事資訊一次看

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本屆路跑組別分別有10KM組、4KM組、4KM親子組，其中4KM路線經過壯圍海岸林生態復育沙灘，沿線景色美不勝收，吹著涼爽海風、遠眺龜山島。當日活動現場有《國家地理雜誌》主題專區，提供各式主題相關資訊與書籍，還有教育推廣夥伴綠色和平基金會、自然野趣等特色攤位活動。以下《NOWnews今日新聞》就整理賽事的相關資訊提供給讀者。
📌「世界海洋日路跑」賽事資訊
賽事日期：2024年6月2日（日）
賽事時間：早上5:30-早上10:30
賽事地點：宜蘭縣壯圍鄉壯圍沙丘旅遊服務園區
4K組
集合時間：2024年6月2日（日）早上6:20
4Ｋ親子組
集合時間：2024年6月2日（日）早上6:30
10Ｋ組
集合時間：2024年6月2日（日）早上6:40
📌「世界海洋日路跑」賽事路線圖
4K組＆4Ｋ親子組
活動路線：壯圍沙丘旅遊服務園區(起點)→(右轉)濱海自行車道→(左轉)壯圍海岸林生態復育沙灘→沙灘路線→(左轉)壯圍沙丘旅遊服務園區(終點)
10Ｋ組
活動路線：壯圍沙丘旅遊服務園區(起點)→(右轉)壯濱路二段(台2線)→(左轉)東西九路→(左轉)宜蘭河左岸堤防(過台7橋下上河堤)→(左轉)濱海自行車道→(左轉)壯圍沙丘旅遊服務園區(終點)
📌「世界海洋日路跑」賽事物資包＆贈品
本次「世界海洋日路跑」的賽事物資維持簡約風格，不論在紀念跑衣、漁夫帽或紀念斜背包上都以賽事主題的鯨鯊作為主視覺設計，也相當適合日常使用。
在4Ｋ和10Ｋ組別的部分，參賽物資包含紀念跑衣、紀念漁夫帽、國家地理雜誌1本，以及多功能織帶和完賽獎牌。而4Ｋ親子組的部分，則會有2件紀念跑衣、國家地理雜誌1本、紀念斜背包1個，還有2份多功能織帶和完賽獎牌。
📌「世界海洋日路跑」交通資訊
賽事的會場地址為宜蘭縣壯圍鄉壯濱路二段196巷18號，除了透過自行開車、大眾交通抵達外，大會也提供接駁車，但視當初報名時加購人數及當天排隊人數而定。
大眾交通（官網提供）：
- 搭乘台灣好行-壯圍沙丘線綠18 (頭城火車站─宜蘭轉運站)至壯圍沙丘旅遊服務園區站下車。
- 搭乘宜蘭勁好行 791線(宜蘭火車站─城仔)至壯圍沙丘旅遊服務園區下車。
- 搭乘國光客運1787(宜蘭—東港)至壯圍沙丘旅遊服務園區下車。
- 搭乘國光客運1788(宜蘭—大福)至壯圍沙丘旅遊服務園區下車。
大會接駁車：
長程接駁
- 上下車地點：台北火車站東三門右前側路口 (靠近捷運台北車站M4出口)
- 費用：400元/人
- 去程發車時間：04:30-05:00 (坐滿發車，實際車輛數及發車間隔時間視加購人數及當天排隊人數而定，主辦單位有權調整)
- 回程發車時間：09:30-10:30 (坐滿發車，實際車輛數及發車間隔時間視加購人數及當天排隊人數而定，主辦單位有權調整)
短程接駁
- 上下車地點：宜蘭轉運站 (林森路、轉運站停車站對面)
- 費用：100元/人
- 去程發車時間：05:10-06:10 (每班間隔約10~15分鐘發車，實際車輛數及發車間隔時間視加購人數而定，主辦單位有權調整)
- 回程發車時間：09:30-10:30 (每班間隔約10~15分鐘發車，實際車輛數及發車間隔時間視加購人數而定，主辦單位有權調整)