周杰倫根本沒在怕！又提一次「勿擾模式」 唯一情況例外
中國大陸不滿我國總統賴清德強調兩岸「互不隸屬」，逼迫台灣明星發表「反台獨」宣言，不同五月天、蔡依林、王心凌等一線藝人表態，正在日本度假的周杰倫（周董）連兩天在IG聲明「勿擾模式啟動」，遭大陸網友撻伐，不過周董不受影響，昨（27）日又提醒一次，也補充想找他合照是唯一例外。
記者楊穎軒／綜合報導
周杰倫昨天在IG限時動態上傳一張照片，他拍下化妝師杜國璋和一位友人的身影，寫下：「雖說是勿擾模式，但如果我沒帶娃，要拍照的可以來問這兩位仁兄。」強調：「禁止偷拍！」附上大笑的表情符號，說明「勿擾模式」的例外情況。
而周杰倫這則動態在微博被轉傳，又挑起大陸網友情緒，痛批：「說白了就是兩面派，又要端著個架子又不願意放棄內地市場」、「一次可以說是無心，連著發了三次，而且他本人沒微博，團隊有啊！老婆有啊」、「來內地撈金的時候怎麼不說勿擾了？」
然而，也有一派大陸網友緩頰：「人家發勿擾模式是帶著孩子別來拍照的意思，不懂嗎」、「勿擾模式是周杰倫每次結束工作後和家人朋友休息的慣用搭配」、「你們別太離譜啊！一個勿擾模式被你們解讀好幾天！」
周杰倫假期近入倒數階段，5月30日至6月2日，他將在湖南長沙舉行4場「嘉年華」演唱會，屆時統獨議題是否影響演出，外界高度關注。