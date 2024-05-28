林庭謙緋聞／被爆逼中國小三墮胎！女友竟是「好市多周子瑜」芷霖

周杰倫根本沒在怕！又提一次「勿擾模式」　唯一情況例外

▲台灣藝人一一表態政治立場，周杰倫又提一次「勿擾模式」，惹火大陸人。（圖／Dior提供）
▲台灣藝人一一表態政治立場，周杰倫又提一次「勿擾模式」，惹火大陸人。（圖／Dior提供）

記者楊穎軒／綜合報導

中國大陸不滿我國總統賴清德強調兩岸「互不隸屬」，逼迫台灣明星發表「反台獨」宣言，不同五月天、蔡依林、王心凌等一線藝人表態，正在日本度假的周杰倫（周董）連兩天在IG聲明「勿擾模式啟動」，遭大陸網友撻伐，不過周董不受影響，昨（27）日又提醒一次，也補充想找他合照是唯一例外。

我是廣告 請繼續往下閱讀
周杰倫昨天在IG限時動態上傳一張照片，他拍下化妝師杜國璋和一位友人的身影，寫下：「雖說是勿擾模式，但如果我沒帶娃，要拍照的可以來問這兩位仁兄。」強調：「禁止偷拍！」附上大笑的表情符號，說明「勿擾模式」的例外情況。

▲周杰倫在IG三度提醒「勿擾模式」，但說明例外情況。（圖／周杰倫IG）
▲周杰倫第三度發文提醒開啟「勿擾模式」，但說明例外情況。（圖／周杰倫IG）
而周杰倫這則動態在微博被轉傳，又挑起大陸網友情緒，痛批：「說白了就是兩面派，又要端著個架子又不願意放棄內地市場」、「一次可以說是無心，連著發了三次，而且他本人沒微博，團隊有啊！老婆有啊」、「來內地撈金的時候怎麼不說勿擾了？」

然而，也有一派大陸網友緩頰：「人家發勿擾模式是帶著孩子別來拍照的意思，不懂嗎」、「勿擾模式是周杰倫每次結束工作後和家人朋友休息的慣用搭配」、「你們別太離譜啊！一個勿擾模式被你們解讀好幾天！」

周杰倫假期近入倒數階段，5月30日至6月2日，他將在湖南長沙舉行4場「嘉年華」演唱會，屆時統獨議題是否影響演出，外界高度關注。

▲周杰倫和家人、好友到日本旅遊，相當愜意。（圖／周杰倫IG）
▲▼周杰倫和家人、好友到日本旅遊，相當愜意。（圖／周杰倫IG）
▲▼周杰倫和家人、好友到日本旅遊，相當愜意。（圖／周杰倫IG）

周杰倫不表態！度假連發2次「勿擾模式」　小粉紅心碎：別來撈錢

Energy勁敵南拳媽媽動向曝光！彈頭靠周杰倫這首歌　收7位數版稅

侯佩岑支持兩岸統一挨轟！她微博又發聲了「如人飲水冷暖自知」

葛斯齊不忍了！要公開「比黃子佼更髒的男藝人」　吃瓜時間曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代