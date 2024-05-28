五月天陷中國人風波！阿信提捐給台灣8500萬 大陸人讚：優質偶像
搖滾天團五月天近日在北京鳥巢舉辦10場演唱會，24日脫口說出「我們中國人」5字，被解讀表態政治立場，不過主唱阿信在26日的場次上，提到過去在高雄氣爆捐款，台灣各地也累計不少賑災款項，金額超過8500萬元，台下大陸樂迷一陣歡呼，微博網友大讚正能量破表。
記者楊穎軒／綜合報導
26日演唱會上，阿信表示，已經在世界各地舉辦多年的「Just love it」公益演唱會，不只在大陸捐出可觀善款，「我們前前後後，其實在台中、高雄、宜蘭還有很多地方...之前在高雄氣爆的時候，其實也捐出了1500萬（新台幣），而且災區那邊也做了賑災的演出，希望那個地方在災難過後大家都可以重新站起來。」
阿信在台上計算公益演唱會捐出的善款數字，如果加上今年為花蓮強震受損校園捐出的500萬元，金額超過8500萬元，「尤其台灣東部花蓮，三四級地震頻傳...總希望這些天災人禍可以少一點，但是我們身為音樂人，組成這個樂團，最讓我們感到開心、收穫很大的是能夠和大家一起做一些改變世界的事情，就是我心中覺得最棒的事！」
該段影片在網路上流傳，大陸網友紛紛表示：「五月天是當之無愧的正能量優質偶像」、「五月天一直都在默默做公益，這幾年大小天災，不論內地、台灣他們都有捐」、「五月天一直這麼有愛心！」