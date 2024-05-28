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黃仁勳挺COMPUTEX！BC Award 9大金獎出爐　大會聚焦3大主題

▲COMPUTEX即將在6月4日於台北展開，今率先公布BC Award 9大金獎。（圖／記者周淑萍攝）
▲COMPUTEX即將在6月4日於台北展開，今率先公布BC Award 9大金獎。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

台灣最盛大的科技盛會COMPUTEX即將在6月4日於台北展開，AI教父晶片龍頭大廠輝達執行長黃仁勳受邀進行演講與交流。搶在開展前COMPUTEX於今（28）日公布9個金獎、26個類別獎，預計開展首日會公布年度最大獎。今年COMPUTEX大會聚焦3大主題，包含生成式 AI、電競PC和環保永續。

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獲得金獎之一的NVIDIA AI Enterprise為雲端原生軟體平台，簡化copilot和其他生成式人工智慧（AI） 應用的開發和部署。還有微星Prestige 16 AI Evo超輕薄AI筆電，擁有輕薄的機身、超長電池續航力、最全面的安全性以及連接性獲得BC Award評審團的一致肯定，不僅是所有Computer & System類別產品中的最佳，重新定義了16吋筆電的可能性。BC Award 年度大獎將於6月4日開幕首日揭曉。

▲COMPUTEXBC Award 9大金獎。（圖／記者周淑萍攝）
▲NVIDIA AI Enterprise也入圍金獎。（圖／記者周淑萍攝）
🟡9大金獎

輝達 NVIDIA AI Enterprise

杜浦數位ThreatSonar Anti-Ransomware

瑞昱半導體 新一代智能物聯網智慧家居單晶片

宏碁 Predator Helios 18

聰泰科技SmartVDO Air

微星科技 Prestige 16 AI Evo 超輕薄AI筆電

華碩電腦 ROG Matrix RTX™ 4090

聚陽實業 j-mex動作捕捉智慧套裝

中華資安CypherCom

▲COMPUTEXBC Award 9大金獎。（圖／記者周淑萍攝）
▲宏碁 Predator Helios 18也將角逐年度大獎。（圖／記者周淑萍攝）
✔︎生成式 AI

AI PC 成為今年 COMPUTEX 的焦點，根據資策會 MIC 的最新全球資通訊產業預測，全球筆電和桌機出貨量預計將超過 2.45 億台，內建生成式 AI 功能的設備將在 2024 年恢復成長動力。得獎的 NVIDIA GH200 Grace Hopper Superchip、美超微 GPU AI/HPC Server 液冷解決方案等多項產品，明確展現市場對 AI 解決方案的採購需求。

✔︎電競PC

另外，電競PC持續熱門，根據NewZoo研究報告指出，2023年全球PC和遊戲機遊戲收入成長3.1%，達到940億美元，預計2026年底將上看1340億美元，由於PC遊戲、影音處理與高複雜度AI運算仍需要電競PC支援，所以電競相關產品持續熱門，今年有將近五分之一得獎產品是跟電競相關，包括華碩ROG 西風之神 G16電競筆電、宏碁Predator Z57 MiniLED 電競螢幕、微星SUPRIM FUZION顯示卡。

✔︎環保永續

永續今年依舊在話題上，針對環保永續趨勢所設立的「科技永續特別獎」，為接軌國際規範，今年特別調整評分標準，涵蓋「原物料」、「化學毒物管理」、「氣候變遷」等三大項。因此在材料方面廣泛採用環保材質或可再生材料、並開發符合全球企業綠色採購和循環經濟要求的產品，特別獲得評審青睞。

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