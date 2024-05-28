黃仁勳挺COMPUTEX！BC Award 9大金獎出爐　大會聚焦3大主題

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🟡9大金獎
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聰泰科技SmartVDO Air
微星科技 Prestige 16 AI Evo 超輕薄AI筆電
華碩電腦 ROG Matrix RTX™ 4090
聚陽實業 j-mex動作捕捉智慧套裝
中華資安CypherCom
✔︎生成式 AI
AI PC 成為今年 COMPUTEX 的焦點，根據資策會 MIC 的最新全球資通訊產業預測，全球筆電和桌機出貨量預計將超過 2.45 億台，內建生成式 AI 功能的設備將在 2024 年恢復成長動力。得獎的 NVIDIA GH200 Grace Hopper Superchip、美超微 GPU AI/HPC Server 液冷解決方案等多項產品，明確展現市場對 AI 解決方案的採購需求。
✔︎電競PC
另外，電競PC持續熱門，根據NewZoo研究報告指出，2023年全球PC和遊戲機遊戲收入成長3.1%，達到940億美元，預計2026年底將上看1340億美元，由於PC遊戲、影音處理與高複雜度AI運算仍需要電競PC支援，所以電競相關產品持續熱門，今年有將近五分之一得獎產品是跟電競相關，包括華碩ROG 西風之神 G16電競筆電、宏碁Predator Z57 MiniLED 電競螢幕、微星SUPRIM FUZION顯示卡。
✔︎環保永續
永續今年依舊在話題上，針對環保永續趨勢所設立的「科技永續特別獎」，為接軌國際規範，今年特別調整評分標準，涵蓋「原物料」、「化學毒物管理」、「氣候變遷」等三大項。因此在材料方面廣泛採用環保材質或可再生材料、並開發符合全球企業綠色採購和循環經濟要求的產品，特別獲得評審青睞。