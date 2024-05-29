飛機快速下墜！空服員遭拋飛「機上恐怖畫面」曝光　台灣旅客嚇壞

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「當時空服員正在送餐，沒繫安全帶跟等廁所的人都在我面前被拋到天花板上，餐車也整台飛起來，所有人尖叫哭喊，東西飛來飛去，感覺下墜無止境，終於穩定之後，飛起來的人也重重摔下。」
空服員遭拋飛天花板！受傷仍敬業服務飛機乘客
該女網友表示：「飛機在穩定之後，事後大家關心彼此狀況，空服員好多都受傷了，卻持續冷靜提供服務照顧傷者，真的很專業很佩服」只見貼出照片、影片當中，空服員從走道被甩飛到乘客身上，頭部也因為撞擊而不斷扶著，一旁女乘客也趕緊幫忙查看傷勢，飛機走道上則散落各種物品、食物，畫面讓人看了怵目驚心。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「天阿！幸好原PO沒有事TAT！空服員們也辛苦了」、「沒想到這航班有台灣人在機上！搭飛機一定要記得繫安全帶啦」、「亂流真的非常嚇人，不知道最近怎麼了超級不穩的...」、「真的搭飛機只要在座位上就要繫安全帶，亂流說來就來」、「太可怕了吧....人生都跑馬燈了，幸好沒事」、「搭機時繫安全帶真的很重要！希望大家飛行平安」。
而據外媒報導，該班機在降落之後，通報一共有6名乘客及6名機組員受傷，降落後包括機場警察、消防及救援部門在內的緊急服務部門皆出動救援，針對傷勢有8人送醫治療，而卡達航空也發出聲明表示，少數乘客及機組員在飛行中受到輕傷，正接受治療，公司目前正針對這起事件進行內部調查。