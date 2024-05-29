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飛機快速下墜！空服員遭拋飛「機上恐怖畫面」曝光　台灣旅客嚇壞

▲卡達航空（Qatar Airways）一架客機日前在土耳其上空遇到亂流，造成空服員以及乘客受傷，飛機走道上散落各種物品。（圖/Threads）
▲卡達航空（Qatar Airways）一架客機日前在土耳其上空遇到亂流，造成空服員以及乘客受傷，飛機走道上散落各種物品。（圖/Threads）

記者張嘉哲/綜合報導

卡達航空（Qatar Airways）一架編號QR17的波音787的客機日前在土耳其上空遇到亂流，劇烈顛簸造成機上12人受傷，所幸最後安全降落目的地。然而有台灣旅客剛好搭乘到該航班，記錄下機上遇到亂流的可怕瞬間，除了東西散落一地之外，還有空服員被拋到天花板，該旅客也特別提醒：「搭飛機的乘客，上飛機一定要繫好安全帶才行！」

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一名女網友在社群平台「Threads」貼文指出：「把事發經過再簡短紀錄在這，人生中最驚恐瞬間，永遠忘不了！搭飛機請一定要繫好安全帶」該台灣女旅客還原當下表示，當時搭乘的是卡達航空，從首都杜哈啟程，預定飛往愛爾蘭都柏林，但沒想到起飛一個半小時之後，飛機就突然無預警快速下墜。

「當時空服員正在送餐，沒繫安全帶跟等廁所的人都在我面前被拋到天花板上，餐車也整台飛起來，所有人尖叫哭喊，東西飛來飛去，感覺下墜無止境，終於穩定之後，飛起來的人也重重摔下。」

▲卡達航空航班遇到亂流，空服員遭拋飛天花板後，被甩到乘客身上，一旁乘客也趕緊幫忙查看傷勢。（圖/Threads）
▲卡達航空航班遇到亂流，空服員遭拋飛天花板後，被甩到乘客身上，一旁乘客也趕緊幫忙查看傷勢。（圖/Threads）
空服員遭拋飛天花板！受傷仍敬業服務飛機乘客

該女網友表示：「飛機在穩定之後，事後大家關心彼此狀況，空服員好多都受傷了，卻持續冷靜提供服務照顧傷者，真的很專業很佩服」只見貼出照片、影片當中，空服員從走道被甩飛到乘客身上，頭部也因為撞擊而不斷扶著，一旁女乘客也趕緊幫忙查看傷勢，飛機走道上則散落各種物品、食物，畫面讓人看了怵目驚心。

貼文曝光後，不少網友紛紛回應「天阿！幸好原PO沒有事TAT！空服員們也辛苦了」、「沒想到這航班有台灣人在機上！搭飛機一定要記得繫安全帶啦」、「亂流真的非常嚇人，不知道最近怎麼了超級不穩的...」、「真的搭飛機只要在座位上就要繫安全帶，亂流說來就來」、「太可怕了吧....人生都跑馬燈了，幸好沒事」、「搭機時繫安全帶真的很重要！希望大家飛行平安」。

▲卡達航空日前一架客機遇到亂流，除了人員受傷外，機上的餐點、東西全部散落在飛機走道上。（圖/Threads）
▲卡達航空日前一架客機遇到亂流，除了人員受傷外，機上的餐點、東西全部散落在飛機走道上。（圖/Threads）
而據外媒報導，該班機在降落之後，通報一共有6名乘客及6名機組員受傷，降落後包括機場警察、消防及救援部門在內的緊急服務部門皆出動救援，針對傷勢有8人送醫治療，而卡達航空也發出聲明表示，少數乘客及機組員在飛行中受到輕傷，正接受治療，公司目前正針對這起事件進行內部調查。

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