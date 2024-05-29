超過10隊邀「詹皇之子」測試！美媒透露：他只參加湖人、太陽試訓

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根據Bronny James在NBA官方試訓中的數據顯示，Bronny James裸足身高為187公分、臂展達到201公分、垂直起跳高度為103公分（在所有78名球員中排名第4），試訓賽中的兩場比賽數據分別為，8投2中得到4分、4籃板，與10投4中拿下13分。
對於Bronny James將會去哪隊還是未知數，仍要看在選秀大會會獲得哪隊青睞，在今（29）日Bronny James則透露，「我再次強調沒有人會為了我爸（指Lebron James）而選我，我認真認為不會有球隊總管讓這種事發生。」
日前Bronny James就多次表示，「希望自己得職業生涯是長久的，而不是只有1至2年，我希望能去到一支需要我的球隊。」目前已經有多達10支球隊向Bronny James發起單獨試訓的邀約，但根據《The Athletic》記者Shams Charania表示，「已知Bronny James將會為太陽與湖人試訓。」
太陽要Bronny James？ 選秀的動機與策略
根據《The Athletic》分析，太陽想在今年選秀大會上選進即戰力的球員，但Bronny James很明顯不是那類型的球員，外界認為太陽選進Bronny James很明顯是想在自由市場上帶回Lebron James，以太陽老闆Mat Ishbia的作風，這件事仍有發生的可能性。」
值得一提，根據Lebron James經紀人Rich Paul日前表示，「Lebron James只會做出對自己生涯最好的決定，此外Bronny James並不會簽下雙向合約。」