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超過10隊邀「詹皇之子」測試！美媒透露：他只參加湖人、太陽試訓

▲「詹皇」LeBron James大兒子的動向Bronny James讓外界格外關注，他只參加湖人、太陽試訓。（圖／美聯社／達志影像）
▲「詹皇」LeBron James大兒子的動向Bronny James讓外界格外關注，他只參加湖人、太陽試訓。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

隨著NBA官方選秀大會試訓賽結束，有關洛杉磯湖人球星「詹皇」LeBron James大兒子的動向Bronny James讓外界格外關注，根據《The Athletic》記者Shams Charania在今（29）日透露，「聯盟中已經有超過10支球隊邀請Bronny James參加球隊個別試訓，但目前只接受洛杉磯湖人與鳳凰城太陽的試訓。」此外根據勇士隨隊記者Jasson Dumas表示，「金州勇士也有邀請Bronny James參加球隊試訓，但最終沒有得到正面回應。」

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Bronny James好夯　超過10隊想要試訓

根據Bronny James在NBA官方試訓中的數據顯示，Bronny James裸足身高為187公分、臂展達到201公分、垂直起跳高度為103公分（在所有78名球員中排名第4），試訓賽中的兩場比賽數據分別為，8投2中得到4分、4籃板，與10投4中拿下13分。

對於Bronny James將會去哪隊還是未知數，仍要看在選秀大會會獲得哪隊青睞，在今（29）日Bronny James則透露，「我再次強調沒有人會為了我爸（指Lebron James）而選我，我認真認為不會有球隊總管讓這種事發生。」

日前Bronny James就多次表示，「希望自己得職業生涯是長久的，而不是只有1至2年，我希望能去到一支需要我的球隊。」目前已經有多達10支球隊向Bronny James發起單獨試訓的邀約，但根據《The Athletic》記者Shams Charania表示，「已知Bronny James將會為太陽與湖人試訓。」

太陽要Bronny James？　選秀的動機與策略

根據《The Athletic》分析，太陽想在今年選秀大會上選進即戰力的球員，但Bronny James很明顯不是那類型的球員，外界認為太陽選進Bronny James很明顯是想在自由市場上帶回Lebron James，以太陽老闆Mat Ishbia的作風，這件事仍有發生的可能性。」

值得一提，根據Lebron James經紀人Rich Paul日前表示，「Lebron James只會做出對自己生涯最好的決定，此外Bronny James並不會簽下雙向合約。」

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