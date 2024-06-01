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6月電影／《絕地戰警》《腦筋急轉彎》經典續作！吳慷仁裸身激戰

▲6月電影推薦，《絕地戰警：生死與共》（左上起）、《腦筋急轉彎2》經典續作連發，吳慷仁（左下起）《破浪男女》裸身當海王、許光漢聲演《八戒》：決戰未來，以及印尼恐怖片《鬼咧號》驚悚獻映。（圖／索尼、迪士尼、双喜、甲上、威視）
▲6月電影推薦，《絕地戰警：生死與共》（左上起）、《腦筋急轉彎2》經典續作連發，吳慷仁（左下起）《破浪男女》裸身當海王、許光漢聲演《八戒》：決戰未來，以及印尼恐怖片《鬼咧號》驚悚獻映。（圖／索尼、迪士尼、双喜、甲上、威視）

記者黃雅琪／綜合報導

6月院線電影精彩絕倫，《NOWnews今日新聞》精選以下5部夯片提供讀者參考！威爾史密斯經典動作喜劇片《絕地戰警：生死與共》、印尼血腥恐懼新作《鬼咧號》，是外語片不容錯過的好作品！動畫電影必看，皮克斯經典動畫續作《腦筋急轉彎2》、許光漢聲演《八戒》：決戰未來；「金馬影帝」吳慷仁大尺度全裸演出《破浪男女》，化身海王精彩獻映。

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▲許光漢在《八戒》：決戰未來片中，化身主角「最帥八戒」。（圖／甲上）
▲許光漢在《八戒》：決戰未來片中，化身主角「最帥八戒」。（圖／甲上）
金馬「最佳動畫長片」登場　許光漢扮《八戒》決戰未來

湯昇榮監製、邱立偉執導，金馬獎「最佳動畫長片」《八戒》：決戰未來，推出3種語言版本：包括國語版、台語版與客語版，全明星配音陣容華麗聲演。劇情描寫：科技與數據主宰一切的未來世界，舊城區人人嚮往移居以最新科技打造的「新世界」，然而唯有貢獻值最高的菁英，才有資格入住。

劇情講述：八戒（許光漢 配音）是一個擁有街頭智慧卻常搞砸事情的魯蛇，為了讓奶奶（鍾欣凌 配音）到新世界過上好日子，違背良心與建商總裁牛魔王（庹宗華 配音）私下進行交易，八戒與理工男三藏（劉冠廷 配音）、火爆護衛悟空（庾澄慶 配音）、女機器人小淨（邵雨薇 配音），在未來世界冒險過程中將找到屬於自己幸福的真諦。《八戒》：決戰未來，5月31日上映。

▲威爾史密斯（右）、馬汀勞倫斯再度共演《絕地戰警：生死與共》。（圖／索尼）
▲威爾史密斯（右）、馬汀勞倫斯再度共演《絕地戰警：生死與共》。（圖／索尼）
美國動作喜劇經典續作　《絕地戰警：生死與共》回歸

《絕地戰警：生死與共》是該系列電影的第4部作品，由阿迪爾艾爾阿比、畢拉爾法拉執導，威爾史密斯、馬汀勞倫斯、葆拉努涅斯、凡妮莎哈金斯、亞歷山大路德韋格和艾瑞克丹恩主演。

劇情講述：已故前邁阿密警監康拉德霍華（喬潘托利亞諾 飾）深陷販毒醜聞。麥克勞里（威爾史密斯 飾）與馬可士巴涅特（馬汀勞倫斯 飾）2位警探奉命調查並試圖還予霍華清白，但在調查中被敵方設局成為通緝要犯，迫使兩人遊走於法律之外，以深挖邁阿密警隊與販毒集團之間的陰謀。《絕地戰警：生死與共》，6月5日上映。

▲印尼恐怖片《鬼咧號》，恐怖長髮女子橫趴在車廂天花板。（圖／威視）
▲印尼恐怖片《鬼咧號》，恐怖長髮女子橫趴在車廂天花板。（圖／威視）
印尼血腥恐懼片《鬼咧號》　揭開隧道車廂駭人謎團　

印尼恐怖片《鬼咧號》由「印尼恐怖片之父」黎刹曼托瓦尼執導，哈娜普林蒂娜與札拉萊奧拉主演。本片將當地民眾對鐵路事故的集體恐懼搬上大銀幕！

劇情講述：月兒（哈娜普林蒂娜 飾）為了慶祝自己癌症好轉，邀請妹妹小花（札拉萊奧拉 飾）一同前往深山渡假村散心；當她們搭上直達渡假村的「桑卡拉列車」時，恐怖怪事接踵而至，火車監視器驚見駭人異象！更可怕的是，每次經過隧道就有一節車廂慘遭血腥浩劫、消失不見，隧道內究竟藏了什麼？列車終點站在哪？都成為謎團。《鬼咧號》，​​​​​​​6月7日上映。

▲《腦筋急轉彎2》的女孩萊莉長大後出現新情緒「阿焦」（右），左為元老情緒角色「樂樂」。（圖／迪士尼）
▲《腦筋急轉彎2》的女孩萊莉長大後出現新情緒「阿焦」（右），左為元老情緒角色「樂樂」。（圖／迪士尼）
皮克斯動畫年度動畫片　《腦筋急轉彎2》可愛登場

皮克斯動畫2015年電影《腦筋急轉彎》將小女孩萊莉不同的情緒，藉由5種擬人化人物展現，分別是樂樂、憂憂、怒怒、厭厭和驚驚，深受影迷喜愛！睽違9年，續作《腦筋急轉彎2》終於問世，找來金獎主持人黃路梓茵（Lulu）擔任新角色「阿焦」中文版配音。

劇情描述：萊莉已從兒童成長為13歲的青少女，她將面對更多元、寬廣的社會，展現了更多的心理變化及豐富的情感，新登場的情緒角色阿焦、阿廢、阿慕及阿羞，與元老情緒們展開一場「腦內革命」，萊莉的內心世界將再度陷入空前危機。《腦筋急轉彎2》，6月13日上映。

▲吳慷仁在新電影《破浪男女》片中化身「海王」，激情演出男女床戲。（圖／双喜）
▲吳慷仁在新電影《破浪男女》片中化身「海王」，激情演出男女床戲。（圖／双喜）
吳慷仁挑戰限制級演出　《破浪男女》深度探討都會情愛　

楊雅喆執導《破浪男女》，集結吳慷仁、劉主平、柯煒林、梁湘華主演，故事靈感源自童話故事書〈小美人魚〉，吳慷仁在片中挑戰大尺度限制級演出，正面露出第三點，粗估約17公分非常壯觀。本片劇情講述：文化、性別多元的當今台灣，4個都會靈魂，他們透過網路約炮，努力掙脫深不可測的孤獨。《破浪男女》，6月28日上映。

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